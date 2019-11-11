Весеннее тепло: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В Украине в понедельник, 11 ноября, ожидается теплая погода. Сухо будет практически по всей территории страны, за исключением центра.

На юге Украины ожидается +17…+19 градусов, на востоке – до +14, без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

В центре возможны небольшие дожди. Температура воздуха достигнет +15 градусов. В западных регионах Украины будет до +15 и солнечно. В Киеве в понедельник осадков не предвидится. Температура воздуха составит +13…+15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь и пообещали аномальное тепло.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!