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11 ноября • обновлено в 06:15
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Весеннее тепло: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

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В Украине в понедельник, 11 ноября, ожидается теплая погода. Сухо будет практически по всей территории страны, за исключением центра.

На юге Украины ожидается +17…+19 градусов, на востоке – до +14, без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

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Морозы на носу: синоптики уточнили прогноз погоды на ноябрь

В центре возможны небольшие дожди. Температура воздуха достигнет +15 градусов. В западных регионах Украины будет до +15 и солнечно. В Киеве в понедельник осадков не предвидится. Температура воздуха составит +13…+15 градусов.

Весеннее тепло: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь и пообещали аномальное тепло.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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