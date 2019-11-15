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15 ноября • обновлено в 11:51
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Весеннее тепло: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Украине

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В Украине на выходных, 16 и 17 ноября, ожидается солнечная и по-весеннему теплая погода. Осадков не предвидится.

Теплее всего будет на Закарпатье. Здесь температура воздуха достигнет +16 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В субботу, 16 ноября, на западе Украины до +14 градусов, в центре – до +12. На востоке страны ожидается до +10 градусов без осадков, в южных регионах до +16.

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В Киеве в субботу +10…+12, солнечно.

В воскресенье, 17 ноября, в западных регионах также до +14, в Ужгороде +16. В центре будет +10…+12, на востоке до +10, а на юге до +16. Осадков не предвидится.

В Киеве в воскресенье до 12, без дождей.

Весеннее тепло: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Украине
Весеннее тепло: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики предупреждали, что в ноябре в Украину вернется аномальное тепло, однако с середины месяца ожидаются заморозки.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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