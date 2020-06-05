Семечки, вареная сгущенка и авоська: вещи и привычки с СССР, о которых не знали за границей

Прошлое каждой страны уникально и объединяет живущих в ней людей. Поэтому порой простые и привычные для представителей одного государства вещи у других вызывают удивление.

Касалось это и Советского Союза, который долгое время был "закрыт" для большинства стран. Подборку вещей, привычек и традиций из СССР, о которых не знали за границей, составило издание Mixnews.

mixnews.lv

Пионербол

Этот упрощенный вариант волейбола появился в 30-х годах. При этом в турецких и испанских отелях дети из постсоветских стран иногда до сих пор удивляют персонал, играя в свою загадочную игру.

sovsojuz

Доверительные турникеты

На первый взгляд они зарыты, чем создают у человека иллюзию полной свободы и безопасности. Но при любой попытке "незаконного" проникновения их "челюсти смыкаются на теле нарушителя.

Вареная сгущенка

Карамелизированное концентрированное молоко было и в зарубежных супермаркетах – в отделах всяческих ингредиентов для кондитерских изделий. Но на вкус, вид и запах это совсем не то, что сгущенка, которую советские хозяйки сами три часа варили в кастрюльке, а потом отскребали от стен и потолка на кухне.

Портянки

То, что о них не знали за границей – это вряд ли, так как портянки еще после Второй мировой использовали в армии Германии и Финляндии. Но позже там от них отказались в пользу ботинок с высоким берцом и носками. А вот в постсоветских странах их иногда используют и до сих пор.

Посидеть на дорожку и постучать по дереву

Первое суеверие гласило, что если все члены семьи перед отъездом сядут и помолчат минутку, то поездка будет удачной. А согласно второму люди, случайно высказав какое-нибудь свое желание вслух, тут же стучали по дереву: ведь оно "чертей отпугивает". Рожденные в СССР не только верят в эти приметы, но и прививают другим поколениям.

Банный веник

Авторы подборки подчеркивают, что бани есть у многих народов, но банные веники якобы были только в СССР.

Березовый сок

Его в Советском Союзе заготавливали не только для себя, но и наладили массовое производство, продавая в трехлитровых банках. Как видно, эта традиция сохранилась до сих пор – в супермаркете сейчас тоже можно купить бутылку березового сока.

exler.ru

Квас

Этот утоляющий жажду напиток иногда и сегодня, как в СССР, продают на улицах городов с большой желтой бочки.

"Ретона"

Стиральная машинка, которая весит 300 граммов, практически не "съедает" электроэнергию и не заливает соседей снизу, родилась именно в СССР: "кладешь ее в тазик с водой и грязным бельем, добавляешь стирального порошка – и отдыхай".

podtyajki.ru

Семечки

Как люди ухитрились ввести в ранг древней национальной традиции поедание семян подсолнуха, который завезли в СССР лет двести назад, остается загадкой, отмечают в материале.

Авоська

"Неизвестно, когда первобытный человек впервые догадался соединить сухожилия животных так, чтобы они образовали ячеистую емкость, которую можно положить в карман на случай, если вдруг по дороге с работы ты выследишь очередь за дефицитной колбасой. Зато известно, как появилось название любимой советскими гражданами сумки. Впервые оно прозвучало в монологе Райкина в 1935 году. "А вот это авоська, – говорил его персонаж, размахивая перед зрителем вышеупомянутым предметом. – Авось-ка. Я в ней что-нибудь сегодня домой принесу", – говорится в сообщении.

"Что? Где? Когда?" и КВН

Викторин и соревнований на телевидении много, но лишь эти две игры якобы являются оригинальными проектами – придуманными в СССР.

Гречка

В Европе и США, утверждают авторы подборки, крупу продают в магазинах "биологической" пищи, гречка в них непрожаренная: "зеленая, дробленая и ни на что не годная", в отличие от того, как ее придумали готовить в СССР.

homad.ru

Двери, открывающиеся внутрь

Легенда о том, что в СССР двери квартир открываются внутрь, чтобы КГБ было удобнее выбивать их при аресте – лишь легенда. Правило о двери "внутрь" в "хрущевках" связано, прежде всего, именно с безопасностью. Требовалось, чтобы после начала массовой эвакуации абсолютно во всех квартирах двери могли открыться одновременно свободно, чтобы не мешали друг другу.

Рассол

Маринада с овощей в других странах хватало, а вот простого огуречного рассола для, как в СССР, не было нигде.

Зеленка

Волшебным "средством от всего" в постсоветских странах пользуются и сейчас по принципу: помажь – и все пройдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР массово производились многие вещи для использования в быту или разнообразия досуга. Но зачастую они оказывались бесполезными, считает популярный белорусский блогер Максим Мирович.

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