США дают новые 200 миллионов долларов на оборонку в Украине.

Фины выделяют деньги на реформу нашей средней школы.

НАТО создало трастовые фонды для совместных проектов, реформ и посадило во все важные ведомства бюрократов для помощи в их проведении.

Япония передала суперсовременные эндоскопы и вложилась в ремонт Бортнической станции аэрации, дали автомобили для полиции.

Канада помогает амуницией. А ее министр международного развития едет в Украину для контроля совместных проектов развития.

Боинг начинает поставлять детали Антонову.

Американские локомотивы начнут курсировать по Украине. А собираться будут частично у нас.

Ведутся совместные проекты со странами Балтии.

Весь Мир верит в возможности Украины.

Весь Мир хвалит ее за реформы, вкладывает деньги, мозги, а главное, время в ее развитие.

Новости Война никогда не приходит внезапно

И только украинцы не верят. Вот это советское неверие: ничего не будет, все разворуют, вилами по воде писано...

А ведь критикуют и судят всегда по себе. Это ведь не к власти или Украине у нас такое отношение, а к себе.

А я не согласен. Не хочу совок.

Я хочу и работаю над изменением Украины в лучшую сторону. В ее единение с цивилизацией. В усиление ее сектора безопасности и развития гражданского общества.

Я хочу, что бы мои дети получили в руки счасливое, независимое и успешное государство.

Где жили бы счастливые украинцы: от Кубани до Закарпатья, от Крыма до Черниговщины.

І мова там звичайно буде єдина і перша.

І англійська обов'язкова.

І православна церква українська та помісна.

І коли це станеться, я піду від справ і поїду подорожувати.