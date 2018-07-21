США дают новые 200 миллионов долларов на оборонку в Украине.
Фины выделяют деньги на реформу нашей средней школы.
НАТО создало трастовые фонды для совместных проектов, реформ и посадило во все важные ведомства бюрократов для помощи в их проведении.
Япония передала суперсовременные эндоскопы и вложилась в ремонт Бортнической станции аэрации, дали автомобили для полиции.
Канада помогает амуницией. А ее министр международного развития едет в Украину для контроля совместных проектов развития.
Боинг начинает поставлять детали Антонову.
Американские локомотивы начнут курсировать по Украине. А собираться будут частично у нас.
Ведутся совместные проекты со странами Балтии.
Весь Мир верит в возможности Украины.
Весь Мир хвалит ее за реформы, вкладывает деньги, мозги, а главное, время в ее развитие.
И только украинцы не верят. Вот это советское неверие: ничего не будет, все разворуют, вилами по воде писано...
А ведь критикуют и судят всегда по себе. Это ведь не к власти или Украине у нас такое отношение, а к себе.
А я не согласен. Не хочу совок.
Я хочу и работаю над изменением Украины в лучшую сторону. В ее единение с цивилизацией. В усиление ее сектора безопасности и развития гражданского общества.
Я хочу, что бы мои дети получили в руки счасливое, независимое и успешное государство.
Где жили бы счастливые украинцы: от Кубани до Закарпатья, от Крыма до Черниговщины.
І мова там звичайно буде єдина і перша.
І англійська обов'язкова.
І православна церква українська та помісна.
І коли це станеться, я піду від справ і поїду подорожувати.
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