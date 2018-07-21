МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Мирослав Гай
Мирослав Гай
Военный журналистВсе статьи автора

Весь мир верит в возможности Украины!

2.1т

США дают новые 200 миллионов долларов на оборонку в Украине.

Фины выделяют деньги на реформу нашей средней школы.

НАТО создало трастовые фонды для совместных проектов, реформ и посадило во все важные ведомства бюрократов для помощи в их проведении.

Япония передала суперсовременные эндоскопы и вложилась в ремонт Бортнической станции аэрации, дали автомобили для полиции.

Канада помогает амуницией. А ее министр международного развития едет в Украину для контроля совместных проектов развития.

Боинг начинает поставлять детали Антонову.

Американские локомотивы начнут курсировать по Украине. А собираться будут частично у нас.

Ведутся совместные проекты со странами Балтии.

Весь Мир верит в возможности Украины.

Весь Мир хвалит ее за реформы, вкладывает деньги, мозги, а главное, время в ее развитие.

Новости
Война никогда не приходит внезапно

И только украинцы не верят. Вот это советское неверие: ничего не будет, все разворуют, вилами по воде писано...

А ведь критикуют и судят всегда по себе. Это ведь не к власти или Украине у нас такое отношение, а к себе.

А я не согласен. Не хочу совок.

Я хочу и работаю над изменением Украины в лучшую сторону. В ее единение с цивилизацией. В усиление ее сектора безопасности и развития гражданского общества.

Я хочу, что бы мои дети получили в руки счасливое, независимое и успешное государство.

Где жили бы счастливые украинцы: от Кубани до Закарпатья, от Крыма до Черниговщины.

І мова там звичайно буде єдина і перша.

І англійська обов'язкова.

І православна церква українська та помісна.

І коли це станеться, я піду від справ і поїду подорожувати.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
4
Смешно
9
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
andrei
andrei
"США дают новые 200 миллионов долларов на оборонку в Украине." А со старыми шо случилось, какелы? Состарились?:-)))
Ответить
0
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Забыл про волшебные джавелины написать. Укропам дают копейки чтобы хунта ещё немного побарахталась. Да скидывают всякий неликвид. Деньги в экономику укропии не вкладывают. Ибо незачем. А в РФ вкладывают, именно в реальный сектор
Ответить
3
1
andrei
andrei
Ржачно. Новая потуга убедить самих себя, что весьмирснами:-) Нет, хохлы, весьмир начинает прозревать, что глубоко обманулся в проекте "украина". Вообще, этот бредовый высер даже комментировать невозможно. Это за гранью:-)
Ответить
2
3
andrei
andrei
Афанасьев Алексей, Согласен, но, думаю, среди участников-спонсоров были и наивные мечтатели:-) Это Вашингтон с Лондоном прекрасно понимали на что идут...
Ответить
0
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
andrei, обманулись сами укропы. Те кто вкладывался в проект Украина, хотели межславнской войны, и более ничего. Их цель как раз достигнута
Ответить
1
1

Наши блоги