"Весь Крым заср*ли": жители полуострова потребовали вернуть их в Украину

В Керчи в аннексированном Крыму пожаловались, что при украинской власти город был намного чище, тогда как захват Россией превратил полуостров в помойку.
Подтверждающие скриншоты из местного паблика опубликовал в Twitter блогер КРЫМский бандеровец. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Слово "Украина" произносить западло и страшно, поэтому тоскуют по украинскому мэру Осадчему, который шел в комплекте с Украиной. А теперь, в родной говени, город напоминает типичный российский мухосранск", – написал он.
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Так, один из пользователей, который переехал в Крым два года назад, поделился, что не раз слышал о том, как город сиял до российской аннексии.
"Мои знакомые керчане рассказывали страшную историю о том, что когда-то в городе правил такой градоначальник, при котором были чистые улицы и тротуары, убранные дворы и скверы, покрашенные бордюры. И что даже их мыли! Что не было в городе стихийных свалок и помоек, а официальные чистились и убирались каждый день", – написал он.
Twitter КРЫМский бандеровец
Житель оккупированной Керчи также добавил, что было это всего пять-шесть лет назад, следовательно при украинской власти.
Крымчане в комментариях поддержали обсуждение. "Было такое", "Было, пока быдло не понаехало", "И правда, город был чистым", "Это правда, при Осадчем город сиял!", "Верните Осадчего!", "Чисто было. Теперь разруха", "Состояние города – помойка", – написали они.
Twitter КРЫМский бандеровец
Крым. Оккупированная Керчь вспоминает, как сиял город до оккупации. Слово "Украина" произносить западло и страшно, поэтому тоскуют по украинскому мэру Осадчему, который шел в комплекте с Украиной. А теперь, в родной говени, город напоминает типичный российский мухосранск pic.twitter.com/FSzmqCtwr4— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались на ощущение "второсортности" из-за того, что жизнь при оккупационных властях лишила их традиционных благ.
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