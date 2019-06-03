"Весь Крым заср*ли": жители полуострова потребовали вернуть их в Украину

В Керчи в аннексированном Крыму пожаловались, что при украинской власти город был намного чище, тогда как захват Россией превратил полуостров в помойку.

Подтверждающие скриншоты из местного паблика опубликовал в Twitter блогер КРЫМский бандеровец. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Слово "Украина" произносить западло и страшно, поэтому тоскуют по украинскому мэру Осадчему, который шел в комплекте с Украиной. А теперь, в родной говени, город напоминает типичный российский мухосранск", – написал он.

Иллюстрация 112.ua

Так, один из пользователей, который переехал в Крым два года назад, поделился, что не раз слышал о том, как город сиял до российской аннексии.

"Мои знакомые керчане рассказывали страшную историю о том, что когда-то в городе правил такой градоначальник, при котором были чистые улицы и тротуары, убранные дворы и скверы, покрашенные бордюры. И что даже их мыли! Что не было в городе стихийных свалок и помоек, а официальные чистились и убирались каждый день", – написал он.

Twitter КРЫМский бандеровец

Житель оккупированной Керчи также добавил, что было это всего пять-шесть лет назад, следовательно при украинской власти.

Крымчане в комментариях поддержали обсуждение. "Было такое", "Было, пока быдло не понаехало", "И правда, город был чистым", "Это правда, при Осадчем город сиял!", "Верните Осадчего!", "Чисто было. Теперь разруха", "Состояние города – помойка", – написали они.

Twitter КРЫМский бандеровец

Крым. Оккупированная Керчь вспоминает, как сиял город до оккупации. Слово "Украина" произносить западло и страшно, поэтому тоскуют по украинскому мэру Осадчему, который шел в комплекте с Украиной. А теперь, в родной говени, город напоминает типичный российский мухосранск pic.twitter.com/FSzmqCtwr4 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались на ощущение "второсортности" из-за того, что жизнь при оккупационных властях лишила их традиционных благ.

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