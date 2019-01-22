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''Весь город снесли!'' В Крыму забили тревогу из-за местных ''чиновников''

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Жители оккупированного россиянами Крыма массово жалуются на так называемые власти и последствия их деятельности.

В частности, в очередной раз о халатности городских "чиновников" в одной из соцсетей рассказали жители Керчи. Подборку комментариев обнародовал блогер "Крымский бандеровец" в Twitter.

"Влезли в Керчь, разрушили все... Все деревья голые, розы уничтожили, весь город снесли. И все они: "Ой, как у вас грязно". Так это же ваша власть наделала, дорогие приезжие!" – высказался местный житель.

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Его поддержали и другие комментаторы, отметив, что дороги в Крыму "выглядят, как после бомбежки". Также они отметили, что во время работы украинских чиновников в городе было значительно лучше.

Жители Керчи жалуются на "власть"

Жители Керчи жалуются на "власть"

Twitter Крымский бандеровец

"Крик души из оккупированной Керчи. Что-то не так пошло со вставанием с колен", – подытожил блогер.

Мусор в Керчи (иллюстрация)

Мусор в Керчи (иллюстрация)

Kerch.fm

Как писал OBOZREVATEL, в январе в оккупированном Симферополе 11 семей сторонников аннексии с маленькими детьми решили выгнать из общежития на улицу.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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