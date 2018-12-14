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''Весь город — сепаратисты'': пропагандисты Путина добрались до Харькова

7.3тЧитать материал на украинском

Пропагандисты российской газеты "Комсомольская правда" побывали в украинском Харькове и оценили жизнь украинцев в режиме военного положения.

В своем репортаже из "города сепаратистов" пропагандисты рассказали о запуганных местных жителях, вездесущей СБУ и опасности для россиян. По их словам, в Харькове винят Майдан во всех бедах и нарекают на действия властей.

"Такое чувство, что эта СБУ в глазах украинцев просто вездесущая. Люди на улицах тоже осторожничают. От объектива отворачиваются, и даже мобильный телефон в руке вызывает вопросы: "Вы ничего там не пишете?", "Нас никто не слушает?". Ну а те, кто знает, что я журналист, даже из числа знакомых, вообще стараются на щекотливые темы при мне не говорить", — описывает свою поездку в Харьков пропагандистка.

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При этом, по словам сотрудницы российского СМИ, местные радуются, что в городе предотвратили появление "ХНР", поскольку никто не хочет войны.

Также пропагандисты выдали ряд фейков об ужасах жизни в Украине.

"Не таскайся ты по городу. Порошенко же ловит у нас тут шпионов, диверсантов. У нас же все, кто открыто заявляет о дружбе с Россией и русскими, сразу сепаратист. Так у нас весь город сепаратисты! Но тихие. Войны, как в Донбассе, никто не хочет", — якобы цитирует пропагандистка одну из своих знакомых.

Она также рассказала, что ее не захотел селить у себя один из знакомых местных жителей из-за "опасности".

"Понимаю. Я приехала-уехала, а им в этом городе жить. Вечером на улице я уже стала замечать патрульные группы - по 2 - 3, а то и 5 человек", — сказала она.

При этом пропагандистка признала, что показать паспорт ее никто ни разу не попросил.

Харьков

Харьков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская пропагандистская газета "Комсомольская правда", которая входит в кремлевский пул СМИ, рассказала о новых "ужасах" в Украине.

Так, в опубликованной статье журналистка продолжила рассказ о своем путешествии в Киев.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
УкраинаХарьков
Тег
военное положение
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Пусть не пиздит ссука, да там упоротых дохуя и то это в основном в самом Харькове, но и адекватных тоже не мало, переферия люди по селам и районам в основном все против Рашки хоть и не поддерживают власть.
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Скирда Женя
Скирда Женя
кто пустил этих мразей в мой город, даже лень писать что всё что они "говорят" ложь-фейк!!!!
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Семенов Александр, За поребриком.
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