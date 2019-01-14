''Весь двор в г*вне'': в сети показали видео из вставшей с колен России

В сети появилось скандальное видео из российского Тростниково, на котором показали реалии жизни в РФ.

Запись из двора жилого дома, который находится в ужасном состоянии, разместил в Twitter блогер Vitauskas. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Ничего особенного, просто репортаж из энергетической сверхдержавы. Той самой, которая встала с колен, помогает Венесуэле и собирается восстанавливать Сирию", – подписал он.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

На кадрах видно, что окна в домах заколочены досками, нет и полагающихся удобств, а весь двор забросан отходами. Как объяснила жительница населенного пункта, именно так живет там рабочий класс.

"У людей нет холодильников, они вывешивают еду за окошко. Здесь был реализован проект "Комфортная среда". Нагнали технику, которая весь вырытый грунт скинула здесь же", – рассказала она.

По словам женщины, мусор жители выбрасывают прямо из окон. "Весь двор в г*вне", – с недоумением отметил оператор записи.

Ничего особенного. Просто репортаж из энергетической сверхдержавы. Той самой, которая встала с колен, помогает Венесуэле и собирается восстанавливать Сирию. А в 2014-м им очень понадобился украинский Крым. 86% россиян просто не могли, и до сих пор не могут, без него жить... pic.twitter.com/LOXa49rrXn — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 14 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители аннексированного Крыма в сети высказали недовольство российскими "властями" и разочарование из-за их невыполненных обещаний.

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