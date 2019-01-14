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''Весь двор в г*вне'': в сети показали видео из вставшей с колен России

5.1тЧитать материал на украинском

В сети появилось скандальное видео из российского Тростниково, на котором показали реалии жизни в РФ.

Запись из двора жилого дома, который находится в ужасном состоянии, разместил в Twitter блогер Vitauskas. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Ничего особенного, просто репортаж из энергетической сверхдержавы. Той самой, которая встала с колен, помогает Венесуэле и собирается восстанавливать Сирию", – подписал он.

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''Весь двор в г*вне'': в сети показали видео из вставшей с колен России

Скриншот из видео

''Весь двор в г*вне'': в сети показали видео из вставшей с колен России

Скриншот из видео

На кадрах видно, что окна в домах заколочены досками, нет и полагающихся удобств, а весь двор забросан отходами. Как объяснила жительница населенного пункта, именно так живет там рабочий класс.

"У людей нет холодильников, они вывешивают еду за окошко. Здесь был реализован проект "Комфортная среда". Нагнали технику, которая весь вырытый грунт скинула здесь же", – рассказала она.

По словам женщины, мусор жители выбрасывают прямо из окон. "Весь двор в г*вне", – с недоумением отметил оператор записи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители аннексированного Крыма в сети высказали недовольство российскими "властями" и разочарование из-за их невыполненных обещаний.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Таких картинок подчеркивающих величие орды можно найти миллион и во всех областях и весях. Но, Крым отжали....теперь заживут!
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Русский мир во всей красе! Страна непуганых идиотов!
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