"Верят только ло*и": в сети показали настоящий сезон в Крыму

В сети показали реальный "наплыв туристов" на популярном курорте в оккупированном Россией Крыму.
Фото на своей странице в Facebook опубликовал крымчанин Александр Савицкий. Он добавил, что в высокий сезон на полуострове давно никто не верит, а Россия лишь создает видимость.
"По многочисленным просьбам трудящихся и симпатизирующих происходящему, сегодня освещаем явку на "Массандровский Пляж". "Высокий Сезон" "Аля-Улю! Гони гусей!" Пусть там у себя в России лохам зачёсывают, про то, как Крым ежегодно бьёт рекорды по количеству туристов! В этом году – на 12% больше, чем в проломом! Кроме лохов, в весь этот бред, верить некому, как и в 87,7%-ную явку на так называемый референдум в 2014 году", – добавил Савицкий.
По его словам, снимки были сделаны в Ялте 9 июля в 14 часов 30 минут.
Несезон в Крыму
ФБ Александра Савицкого
Несезон в Крыму
ФБ Александра Савицкого
Несезон в Крыму
ФБ Александра Савицкого
Несезон в Крыму
ФБ Александра Савицкого
Как сообщал OBOZREVATEL, "ярый фанат "русского мира" признал провал Путина в Крыму.
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