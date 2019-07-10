"Верят только ло*и": в сети показали настоящий сезон в Крыму

В сети показали реальный "наплыв туристов" на популярном курорте в оккупированном Россией Крыму.

Фото на своей странице в Facebook опубликовал крымчанин Александр Савицкий. Он добавил, что в высокий сезон на полуострове давно никто не верит, а Россия лишь создает видимость.

"По многочисленным просьбам трудящихся и симпатизирующих происходящему, сегодня освещаем явку на "Массандровский Пляж". "Высокий Сезон" "Аля-Улю! Гони гусей!" Пусть там у себя в России лохам зачёсывают, про то, как Крым ежегодно бьёт рекорды по количеству туристов! В этом году – на 12% больше, чем в проломом! Кроме лохов, в весь этот бред, верить некому, как и в 87,7%-ную явку на так называемый референдум в 2014 году", – добавил Савицкий.

По его словам, снимки были сделаны в Ялте 9 июля в 14 часов 30 минут.

Несезон в Крыму ФБ Александра Савицкого

Несезон в Крыму ФБ Александра Савицкого

Несезон в Крыму ФБ Александра Савицкого

Несезон в Крыму ФБ Александра Савицкого

Как сообщал OBOZREVATEL, "ярый фанат "русского мира" признал провал Путина в Крыму.

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