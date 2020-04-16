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16 апреля • обновлено в 14:52
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Верующая из Днепра оскандалилась, оправдывая нарушения карантина в церкви

2.6т
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Представительница церкви в Днепре, где в необычный способ наказали священников, которые не соблюдают правил карантина – выкопали яму перед входом в церковь, оскандалилась высказыванием о том, как в храме проводят дезинфекцию.

Сюжет с ее объяснением опубликовала "ТСН". Днепрянка заявила, что якобы священник, который причащал людей, "имел чашечку со спиртом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

После речи верующая, которая вместо маски имела повязку в сеточку, начала надрывно кашлять.

Скриншот

Скриншот

"Слава Тебе, Господи, что у нас в приходе есть верующие, которые почитают праздники и ходят в церковь, а не онлайн. Он держал чашу, и пальчиком придерживал кружечку кофейную со спиртом. Макнул ложечку в чашечку – причастил, макнул – причастил. Все просто", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Храме Великомученика и целителя Пантелеимона в городе Днепр, священник причащал верующих из одной ложки, несмотря на пандемию коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
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