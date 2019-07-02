"Вертела младенцем, как жонглер в цирке": под Тернополем младенец угодил в больницу из-за горе-матери

В селе Лосятын Тернопольской области из-за неосторожности пьяной матери восьмимесячная девочка попала в больницу.

Как передает ТСН, женщина так быстро везла ребенка в коляске, что тот выпал из коляски. А односельчане пожаловались, что она "дергала, трясла и вертела младенцем, словно жонглер в цирке".

Очевидцы вызвали полицию и решили самостоятельно отобрать ребенка у матери, из-за чего та развязала драку. В крови женщины вскоре обнаружили 3,2 промилле алкоголя.

У ребенка диагностировали поверхностные травмы головы, гематомы. Врач оправдывает маму - она, вероятно, ничего не помнит из-за того, что была слишком пьяна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом в реке Тетерив утонул 5-летний ребенок, который погиб вместе с матерью. Спасатели два дня искали тела.

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