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"Верьте в нас!" Бойцы ОС растрогали сеть поздравлением с Днем Независимости

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Бойцы Объединенных сил на Донбассе записали видеопоздравление для украинцев с Днем Независимости.

Ролик растрогал пользователей. "Дорогие украинцы, верьте в нас! Мы тут стоим ради мира, спокойствия и хорошей жизни в Украине", – говорит в кадре один из защитников.

Его слова вызвали множество комментариев с благодарностью.

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"Верьте в нас!" Бойцы ОС растрогали сеть поздравлением с Днем Независимости

Скриншот с видео

"Спасибо, ребята! Выдержки вам и возвращения живыми и здоровыми домой! Всех с Днем Независимости!", "Спасибо, родненькие! Героям Слава! И спасибо за Защиту, верю в Вас!" – пишут украинцы.

"Верьте в нас!" Бойцы ОС растрогали сеть поздравлением с Днем Независимости

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Марш защитников Украины вышли более 10 тыс. человек. Участники публикуют зрелищные фото и видео.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе День Независимости
Место
Украина
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