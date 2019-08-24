"Верьте в нас!" Бойцы ОС растрогали сеть поздравлением с Днем Независимости

Бойцы Объединенных сил на Донбассе записали видеопоздравление для украинцев с Днем Независимости.

Ролик растрогал пользователей. "Дорогие украинцы, верьте в нас! Мы тут стоим ради мира, спокойствия и хорошей жизни в Украине", – говорит в кадре один из защитников.

Его слова вызвали множество комментариев с благодарностью.

Скриншот с видео

"Спасибо, ребята! Выдержки вам и возвращения живыми и здоровыми домой! Всех с Днем Независимости!", "Спасибо, родненькие! Героям Слава! И спасибо за Защиту, верю в Вас!" – пишут украинцы.

Привітання українців з Днем Незалежності від воїнів 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Вірте у воїнів!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/6vrmJW2MdF — Позивний Колим🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@sahsa5555555551) August 24, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Марш защитников Украины вышли более 10 тыс. человек. Участники публикуют зрелищные фото и видео.

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