МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Верны Онуфрию: епархия УПЦ МП открестилась от единой церкви Украины

1.6тЧитать материал на украинском

Волынская епархия УПЦ Московского патриархата выразила поддержку митрополиту Онуфрию и подтвердила верность "канонической церкви".

Решение было принято на общем собрании духовенства в пятницу, 28 декабря, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Собрание возглавил управляющий епархией епископ Волынский и Луцкий Нафанаил в помещении кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской города Луцка. Участие в собрании приняли все священнослужители и монашество епархии.

"Большинство клириков, монахов и монахинь, которые принимали участие в епархиальном собрании, выразили поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрий. Также Волынская епархия УПЦ выразила верность канонической Украинской православной церкви, в пределах которой действует и развивается с 1990 года", — говорится в сообщении.

Новости
Единая церковь: в УПЦ МП заявили о радикальных мерах из-за переименования

Кроме того, участники собрания обсудили текущие вопросы жизни Волынской епархии, развития приходов и монастырей, уделили внимание основным проблемам мирового православия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
18
5
Смешно
3
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Немедленно арестовать Нафанаила и всех его клириков вместе с монахами как врагов народа
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росийская церковь должна быть запрещена в Украине до окончания войны и до деокупации Крма и Донбасса! тех кто поодерживает московскую церковь должны быить призваны на освобождение окупированных территорий! самих же попов отправить в теплушках на Россию!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Семенов Александр
Семенов Александр
Турецкоподданные попы в бешенстве !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги