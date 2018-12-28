Верны Онуфрию: епархия УПЦ МП открестилась от единой церкви Украины

Волынская епархия УПЦ Московского патриархата выразила поддержку митрополиту Онуфрию и подтвердила верность "канонической церкви".
Решение было принято на общем собрании духовенства в пятницу, 28 декабря, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.
Собрание возглавил управляющий епархией епископ Волынский и Луцкий Нафанаил в помещении кафедрального собора Всех Святых Земли Волынской города Луцка. Участие в собрании приняли все священнослужители и монашество епархии.
"Большинство клириков, монахов и монахинь, которые принимали участие в епархиальном собрании, выразили поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрий. Также Волынская епархия УПЦ выразила верность канонической Украинской православной церкви, в пределах которой действует и развивается с 1990 года", — говорится в сообщении.
Кроме того, участники собрания обсудили текущие вопросы жизни Волынской епархии, развития приходов и монастырей, уделили внимание основным проблемам мирового православия.
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