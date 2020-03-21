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21 марта • обновлено в 20:21
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Вернувшийся из Польши украинец отказался от карантина: сеть в гневе

7.3т
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В сети появилось видео, на котором украинец, который вернулся из Польши в Винницу, заявляет, что не собирается соблюдать карантин. По его словам, этим должны быть озабочены пожилые люди, которым коронавирус угрожает больше всего.

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Ролик был опубликован на странице "Цензор.НЕТ" в Twitter и возмутил многих украинцев, которые осудили легкомысленность своего соотечественника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинец из Польши отказался от карантина

Украинец из Польши отказался от карантина

Скриншот видео

"Это проблема для пожилых людей. Скажу честно: я сильно себя не собираюсь чем-то ограничивать", – заявил парень, общаясь с журналисткой.

Видео быстро разошлось по сети, и люди оставили под ним массу возмущений из-за циничной позиции молодого человека.

"Потенциальные убийцы", "Быдло тупое", "Из-за таких гнид и вся проблема", "Быдло вернулось из Варшавы", "Только за свою задницу переживает", "А мамы у этого урода нет?", "Штрафануть по полной", – негодуют украинцы.

"Это проблема пожилых!" Вернувшийся из Польши украинец разозлил сеть

"Это проблема пожилых!" Вернувшийся из Польши украинец разозлил сеть

"Это проблема пожилых!" Вернувшийся из Польши украинец разозлил сеть

"Это проблема пожилых!" Вернувшийся из Польши украинец разозлил сеть

"Это проблема пожилых!" Вернувшийся из Польши украинец разозлил сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция заявила, что с начала карантина в Украине правоохранители уже составили 923 административных протокола, из которых 889 направили в суд. Также начато восемь уголовных производств из-за нарушения ограничительных мер.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Готовится стать вечно молодым.
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hunt andres
hunt andres
В Нью-Санжары його. На перевоспитание)))
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Настоящий украинец.
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