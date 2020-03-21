"Это проблема пожилых!" Вернувшийся из Польши украинец разозлил сеть

В сети появилось видео, на котором украинец, который вернулся из Польши в Винницу, заявляет, что не собирается соблюдать карантин. По его словам, этим должны быть озабочены пожилые люди, которым коронавирус угрожает больше всего.

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Ролик был опубликован на странице "Цензор.НЕТ" в Twitter и возмутил многих украинцев, которые осудили легкомысленность своего соотечественника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинец из Польши отказался от карантина Скриншот видео

"Это проблема для пожилых людей. Скажу честно: я сильно себя не собираюсь чем-то ограничивать", – заявил парень, общаясь с журналисткой.

Видео быстро разошлось по сети, и люди оставили под ним массу возмущений из-за циничной позиции молодого человека.

"Потенциальные убийцы", "Быдло тупое", "Из-за таких гнид и вся проблема", "Быдло вернулось из Варшавы", "Только за свою задницу переживает", "А мамы у этого урода нет?", "Штрафануть по полной", – негодуют украинцы.

🤦🤷От вам і самоізоляція...



- Звідки ви приїхали?

- З Варшави.

- Скажіть чесно, будете дотримуватись карантину?

- Це проблема для літніх людей. Я сильно себе не збираюсь чимось обмежувати... pic.twitter.com/2NnEuzCD4z — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) March 21, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция заявила, что с начала карантина в Украине правоохранители уже составили 923 административных протокола, из которых 889 направили в суд. Также начато восемь уголовных производств из-за нарушения ограничительных мер.

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