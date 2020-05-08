Вернувшийся из "коронавирусного ада" в Италии врач возмущен карантином в Украине

В Украине были установлены слишком "лояльные" условия карантина в сравнении с Италией, которая стала первым эпицентром коронавируса в Европе.

Об этом вечером в пятницу, 8 мая, в эфире ток-шок "Свобода слова Савика Шустера" рассказал врач-хирург Юрий Сак, которому довелось помогать итальянским коллегам и набираться у них опыта борьбы с COVID-19.

Он рассказал, что в Риме, где он работал, дороги были почти пустые и люди на самом деле сидели по домам, тогда как в Украине была совершенно другая картина.

"Прилетев к рабочему месту мы почти четыре часа двигались по автобанам Италии. За четыре часа увидели лишь десяток машин. Это очень контрастирует с тем, что мы увидели в Киеве. Это очень сильно бросается в глаза. Это по поводу карантина и тех мер, которые принимала Италия и Украина. Об этом нужно говорить. Может уже не настолько актуально, но если сравнить с тем карантином, который мы видели в Италии, то здесь были очень лояльные условия. А там были очень жесткие правила нахождения на улице, в отеле. То, что мы увидели сейчас в Украине... Супермаркеты работают, люди свободно перемещаются... " – рассказал врач.

Сак выразил обеспокоенность, что смягчение карантина в Украине может привести ко множеству новых случаев заражения и летальным исходам.

Юрий Сак

Как писал OBOZREVATEL: