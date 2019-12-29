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30 декабря • обновлено в 00:07
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"Вернутся за решетку": Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными с "Л/ДНР"

5.6т
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Многие задержанные отказались возвращаться в "Л/ДНР" из Украины в рамках обмена пленными 29 декабря.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в "Борисполе" после того, как встретил украинских пленных.

Он отметил, что у некоторых осужденных уже заканчивается срок и они хотят остаться в Украине.

"Некоторые из них были в этом списке. Некоторые из них выйдут на свободу уже в феврале, а некоторые в марте. Они хотят быть в Украине. Их срок уже истек. Некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор", – рассказал Зеленский.

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На территорию ОРДЛО отказались переезжать 17 человек, еще около 30 вообще отказались участвовать в обмене. Всего украинская сторона передала террористам 124 человека.

"То есть около 50 человек останутся за решеткой", – отметил президент.

Владимир Зеленский в "Борисполе"

Владимир Зеленский в "Борисполе"

Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Обмен пленными
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Борисполь
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Мир Миру
Мир Миру
"На територію ОРДЛО відмовилися переїжджати 17 осіб". А за гратами зрадникам буде ситно і безпечно. Та й жінки налякані лементують. Ніхто не гарантував, що це не диверсанти московські.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Истеричное стадо майданопитеков отчаянно пытается нагнуть Зелю, но свиномое безумие уже не в тренде украинского общества.
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