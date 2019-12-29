"Вернутся за решетку": Зеленский сделал важное заявление об обмене пленными с "Л/ДНР"

Многие задержанные отказались возвращаться в "Л/ДНР" из Украины в рамках обмена пленными 29 декабря.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге в "Борисполе" после того, как встретил украинских пленных.

Он отметил, что у некоторых осужденных уже заканчивается срок и они хотят остаться в Украине.

"Некоторые из них были в этом списке. Некоторые из них выйдут на свободу уже в феврале, а некоторые в марте. Они хотят быть в Украине. Их срок уже истек. Некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор", – рассказал Зеленский.

На территорию ОРДЛО отказались переезжать 17 человек, еще около 30 вообще отказались участвовать в обмене. Всего украинская сторона передала террористам 124 человека.

"То есть около 50 человек останутся за решеткой", – отметил президент.

Владимир Зеленский в "Борисполе"

Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

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