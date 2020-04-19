Вернулся в Киев и взялся за разбои: мужчине, выданному по обмену "Л/ДНР", дали 7 лет тюрьмы

Суд в Киеве приговорил к семи годам за решеткой неоднократно судимого запорожца Игоря Маслова, которого ранее президент Владимир Зеленский помиловал перед новогодним обменом с боевиками. Его обвинили в разбое.

Как сказано в приговоре Оболонского райсуда Киева от 27 марта, мужчина был минимум трижды судим в Украине, передает "Украинская правда". Он получил два приговора в 2016 году, один – в 2019 году и должен был отсидеть всего 8 лет и 1 месяц. В 2007-2011 годах его неоднократно судили в России.

В Украине Маслова обвиняли в разбое и грабежах. Во время преступлений он вместе с сообщником избивал своих жертв, в том числе, до потере сознания, подставляя им нож к горлу. Дела не касались боевых действий на Донбассе или других политических преступлений.

Однако 29 декабря 2019 года, в день обмена заключенными с боевиками, Маслов был освобожден из колонии как помилованный и уехал в оккупированный Донецк. Его помиловали указом президента, однако никаких данных, которые свидетельствовали бы, что Маслова освободили именно для обмена, ранее обнародовано не было.

После освобождения из украинской тюрьмы, 23 января, он попытался заехать в РФ, однако оказалось, что въезд в страну ему запрещен до 2021 года, и он вернулся обратно.

Кроме того, Маслов уже успел получить приговор за разбой, совершенный им 1 февраля 2020 года. Согласно фабуле дела, он нашел в сети номер телефона женщины, которая предоставляет интимные услуги за деньги, и договорился о встрече у нее дома. Схема преступления была похожа на предыдущие: мужчина достал нож, подошел со спины к жертве, обхватил ее рукой за плечо и приставил лезвие к шее женщины. Тогда приказал сообщить, где находятся деньги.

Потерпевшая пыталась сопротивляться, поэтому преступник выбежал из дома без обуви и верхней одежды, оставив свой нож, и бежал на такси, которое его ждало. Он успел похитить 1600 гривен и телефон стоимостью 3499 гривен.

Маслова взяли под стражу через 4 дня после преступления. В суде он подтвердил все обстоятельства, признал вину и сказал, что, учитывая вид деятельности своей жертвы, думал, что она не обратится к правоохоранителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые 16 апреля вернулись домой в рамках обмена пленными, подтвердили факты избиения и нечеловеческого обращения по ним со стороны террористов "Л/ДНР" во время заключения на оккупированной территории Донбасса.