В Украине официально запретили убивать лося, вернув его в европейскую Красную книгу.

Как сообщила в Facebook организация UAnimals, Министерство экологии и природных ресурсов Украины при поддержке зоозащитников сумело выиграть в суде апелляцию.

Дело рассматривал Шестой апелляционный административный суд, куда жалоба была подана еще в конце декабря 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года в Украине разрешили убивать лося, исключив его из Красной книги. Такое решение принял окружной административный суд Киева.

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