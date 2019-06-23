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"Верните грамоты!" Вокруг школы в Харькове разгорелся скандал из-за нардепа Грановского

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В Харькове выпускников 158-й школы якобы попросили вернуть грамоты, чтобы их заново торжественно вручил нардеп Александр Грановский.

Школьники получили их еще на последнем звонке в мае. Теперь же их нужно вернуть, чтобы заново забрать на выпускном. Информацию об этом начали распространять в соцсетях, пишут "Комментарии Харьков".

"Совок и ублюдство в Харьковских школах продолжается. Одна родительница сегодня сообщила мне, что директор 158 школы приказала детям, которым выдавали грамоты, принести их на выпускной, для того, чтобы их обратно выдал Грановский!" – возмутился глава организации "Всеукраинская антикоррупционная палата" Андрей Ильгов.

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Он подчеркнул, что нардеп будет участвовать в школьном торжестве в разгар избирательной кампании перед внеочередными выборами в парламент.

В то же время начальник департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко заявила, что считает эти обвинения политическими.

Александр Грановский

Александр Грановский

Ракурс

"Никто совершенно не собирался ничего вновь вручать – я связывалась с директором школы, с управлением образования. Нам что, детей нечем чествовать на их выпускном?" – ответила она.

Как писал OBOZREVATEL, в мае народный депутат Украины от БПП Александр Грановский объявил о своем решении покинуть фракцию и начать самостоятельную политическую карьеру.

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Персона
Александр Грановский
Место
УкраинаХарьков
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Yan Yuri
Yan Yuri
А в Харькове это традиция два раза открывать объекты: сначала Кернес потом Порох открывали "Центр надання послуг", школу в Песочине два раза открывали и т.д.
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