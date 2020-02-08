Вернется в Киев: у главаря "ДНР" появились серьезные проблемы

Нынешний главарь псевдореспублики "ДНР" Денис Пушилин находится в сложной ситуации, так как в Кремле обострилась борьба между спецслужбами ФСБ и ГРУ. Не исключено, что в ближайшее время он может покинуть свой "пост".

Об этом в интервью "Фактам" сообщил военный эксперт Юрий Карин. По его словам, отставка советника президента РФ Владислава Суркова является полным поражением ГРУ, что может "ударить" по ставленнику в "ДНР".

"Пушилин, с точки зрения ФСБ, хоть и "безвредно никакой", но "чужой", и к тому же слишком много знает. Одна только возможная причастность к воровству гуманитарки под крылом Суркова, чего стоит. Дело в том, что с лета прошлого года в Донецке ФСБ стахановскими темпами расследовала хищения гуманитарной помощи, поступавшей из РФ, с целью "добраться" до того, кто ее получал и "осваивал". Параллельно первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич в Москве изучал все программы финансирования российского влияния в СНГ за последние 10 лет для определения бенефициаров масштабного разворовывания средств".

"Все это на Донбассе, безусловно, знают, особенно после того, как в "ДНР" произошел ряд загадочных исчезновений, а некоторые "ответственные товарищи" в Донецке получили путевки "на подвал". Вполне естественно, что у "сурковской" команды и среди "его людей" на оккупированных территориях Донбасса с лета прошлого года паника. Ведь они и без расследований все понимают", – считает эксперт.

Денис Пушилин

Именно поэтому у Пушилина возникнут проблемы. Не исключено, что ему придется бежать из "ДНР", чтобы спастись.

"Но, чисто теоретически, может избежать участи своего предшественника Александра Захарченко. При некотором раскладе еще и на своей должности останется, если, конечно, будет хорошо "петь". Но тогда не исключена и такая ситуация: прошлые кураторы могут и чаю с "Новичком" налить. В любом случае для бывшего МММщика и нынешнего главаря "ДНР" Пушилина наступило тяжелое и рискованное время. Местные даже говорят, что его заподозрили в подготовке к побегу в Киев. По программе "Вернись домой". А это гораздо безопаснее, чем в Москву, Ростов или Сухуми…", – подчеркнул Карин.

Как сообщал OBOZREVATEL, об отставке Владислава Суркова стало известно две недели назад. По словам директора Центра политической конъюнктуры РФ Алексея Чеснакова, это связано со "сменой курса на украинском направлении".

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