Вернется ли в Госпродпотребслужбу уволенный ранее первый заместитель Андрей Жук?

Открытое обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю

С 23 октября 2019 года, после увольнения председателя Госпродпотребслужбы Владимира Лапы и его первого заместителя Андрея Жука эта структура остается без высшего руководства. Попытки провести конкурс на должность главы Госпродпотребслужбы, предпринятые несколько месяцев назад успехом не увенчались: его победитель, экс-глава этой службы Сергей Глущенко, которого к назначению после собеседования рекомендовал тогдашний министр экономики Тимофей Милованов, так и не был утверджен Кабмином из-за постоянного невключения этого вопроса в повестку дня заседаний правительства. В результате Сергей Глущенко получил должность в Минэкономики, а ГППС так и продолжила работу без руководителя.

До сих пор не был проведен по необъяснимым причинам и конкурс на нового первого заместителя главы службы.

А под предлогом эпидемии коронавирусной болезни правительством было принято решение назначать руководителей государственных служб и организаций без проведения конкурса, исключительно по собеседованию – что резко осудили в Еврокомиссии.

В частности, мини-конкурс без объяснения причин отмены результатов предыдущего конкурса, был объявлен в июле и для претендентов на то, чтобы возглавить Госпродпотребслужбу.

На днях в средствах массовой информации появилась информация относительно кандидатов, претендующих занять вакантные должности главы и первого заместителя главы Госпродпотребслужбы. Так, в руководители службы, по данным СМИ, метят Спирина, Каплиенко, Супиханов, Величко. А должность первого заместителя хотят занять Мороз, Проскурин, Данченко, Белогрищенко, Мельник, Черныш и уволенный в октябре 2019 года с этой должности Андрей Жук.

В связи с этим хотелось бы напомнить, почему господин Жук был уволен из Госпродпотребслужбы.

Его увольнению предшествовали ряд событий, наталкивавших на мысль, что первый заместитель главы Госпродпотребслужбы может быть замешан в построении коррупционных схем и злоупотреблении служебным положением, он также был замечен в систематическом пренебрежении положениями трудового кодекса.

В частности, OBOZREVATEL и ряд других СМИ писали, что:

- Владимир Лапа и непосредственно Андрей Жук проводили тендеры, победителем которых чаще всего становилось ООО "Днепропетровская фармацевтическая компания", которое является дистрибьютором в Украине продукции французской компании "ID VET GENETICS SAS". При этом ценовые предложения "Днепропетровской фармацевтической компании" временами значительно превышали соответствующие цены на рынке и предложения других участников тендеров Госпродпотребслужбы. При этом от ожидаемой стоимости закупок они отличались на незначительные суммы.

Зафиксированы случаи, когда организаторы тендеров Госпродпотребслужбы отказывали в участии в торгах компаниям с более выгодными предложениями по надуманным причинам. Один из таких случаев произошел при определении победителей тендера по закупке наборов для выявления антител к бруцеллезу, проходившем 21 августа 2019 года. Тогда победителем была признана "Днепропетровская фармацевтическая компания" с предложением в 1 млн 707 тысяч гривен, тогда как другому участнику торгов, ООО "НКП "Диапроф-Мед", которая выставила цену в 822 тысячи 900 грн, отказали в участии по формальным причинам. Это впоследствии подтвердил своим решением Антимонопольный комитет Украины, отменивший результаты этого тендера.

Известно также об аналогичных случаях. В частности, закупка вакцин от бешенства по завышенным ценам даже привлекла внимание детективов НАБУ. По данным СМИ, созданная при участии руководства Госпродпотребслужбы коррупционная схема нанесла государству ущерб в размере 6 млн гривен: средства, выведенные через фиктивные фирмы, между участниками схемы, как писали СМИ, якобы распределял господин Жук.

- Господин Жук также может быть причастен к попытке вывести из государственной собственности здание "Центра охраны здоровья животных" площадью почти 800 кв.м по адресу: г. Киев, ул. Салтыкова-Щедрина, 2. Несмотря на то, что "Центр охраны здоровья животных" еще не завершил процедуру ликвидации, господин Жук поставил свою подпись под ответом на запрос Фонда государственного имущества, где отметил, что не возражает против того, чтобы здание было отдано в аренду на 5 лет частной фирме – ООО "Спадок країни". По утверждению потенциального арендатора, в этом помещении он собирался обустроить музей прикладного искусства.

При этом в открытых источниках нет ни одного упоминания о проведении конкурса по предоставлению этого помещения в аренду. А само ООО "Спадок країни" до 9 апреля 2019 года имело другое название ООО "ТД Евронапрям". И специализировалась не на "Музейной деятельности", а на "неспециализированной оптовой торговле". А уже 10 апреля "ребрендированная" компания обратилась с просьбой предоставить ей в аренду здание ветклиники на Печерске - "под музей".

Основателем этой компании с уставным фондом 1 тыс.грн, как удалось выяснить журналистам OBOZREVATEL, является жена заместителя председателя ФГИ Евгения Асташева – Елена Древетняк.

Все эти обстоятельства наводят на мысль, что здание и землю на Салтыкова-Щедрина могли готовить к дальнейшему выведению из госсобственности и приватизации.

- На действия Андрея Жука в должности первого заместителя председателя Госпродпотребслужбы неоднократно жаловались сотрудники различных структурных подразделений службы. Среди основных обвинений – коррупция, давление и более 40 незаконных увольнений работников в течение последних 2 лет. Среди уволенных – инвалиды, матери-одиночки, люди, находившиеся в отпусках по уходу за детьми. При этом Лапа и Жук игнорировали решения судов, которые обязывали восстановить незаконно уволенных работников на должностях.

Вместе с тем господин Жук, по свидетельству представителей трудовых коллективов различных подразделений Госпродпотребслужбы, якобы назначал на должности людей без необходимого опыта и компетенции, что приводило к снижению эффективности работы службы и к постепенному свертыванию научной и лабораторно-диагностической деятельности этой структуры.

- Уже после освобождения Лапа и Жук, по данным активистов ГО "Стоп коррупции", назначили главой ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Андрея Бабарука, который до этого исполнял обязанности начальника. Назначение состоялось еще до проведения обязательного конкурса на эту должность. А сам Бабарук, по данным СМИ, является фигурантом двух уголовных производств по статьям 368 "Взятка" и 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". В рамках расследования возможной коррупционной деятельности Бабарука сотрудники ГБР незадолго до его назначения проводили обыски в помещении ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Кроме того, по данным активистов общественной организации "СтопКорр", при Бабаруке в области вроде бы была создана коррупционная схема, по которой предприниматели платили руководству местного филиала Госпродпотребслужбы за то, чтобы те не проверяли качество и безопасность продуктов, реализуемых на рынках города. Также активисты обладают информацией, что за свое назначение Бабарук заплатил лично Жуку 50 тысяч долларов.

Просим обратить внимание на перечисленные выше обстоятельства – и более пристально рассмотреть возможность возвращения Андрея Жука в Госпродпотребслужбу, на должность, с которой он был уволен осенью 2019-го. А также инициировать проверку возможной причастности экс-чиновника к противоправным действиям по всем перечисленным эпизодам.