Вернется лето: синоптики дали обнадеживающий прогноз по Украине

В Украине, в субботу, 7 сентября, ожидается теплая погода без осадков, местами температура опять поднимется до +30 градусов.
Как сообщает Укргидрометцентр, осадки не предвидятся. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +9 +14, на побережье морей +13 +18 градусов. Днем столбики термометров прогреются до +22 +27, в южной части, восточных и Днепропетровской областях до +30 градусов.
Погода в Украине 7 сентября: синоптики дали теплый прогноз
112.ua
Погода в Украине 7 сентября
Скриншот
В Киеве днем 7 сентября будет от +23 до +25, ночью - от +11 до +13, также ожидается солнечная погода.
Погода в Киеве 7 сентября
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики пообещали суровую осень в Украине. В ближайшие месяцы ожидаются даже морозы и дожди со снегом.
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