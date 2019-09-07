Вернется лето: синоптики дали обнадеживающий прогноз по Украине

В Украине, в субботу, 7 сентября, ожидается теплая погода без осадков, местами температура опять поднимется до +30 градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадки не предвидятся. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14, на побережье морей +13 +18 градусов. Днем столбики термометров прогреются до +22 +27, в южной части, восточных и Днепропетровской областях до +30 градусов.

Погода в Украине 7 сентября: синоптики дали теплый прогноз 112.ua

Погода в Украине 7 сентября Скриншот

В Киеве днем 7 сентября будет от +23 до +25, ночью - от +11 до +13, также ожидается солнечная погода.

Погода в Киеве 7 сентября Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики пообещали суровую осень в Украине. В ближайшие месяцы ожидаются даже морозы и дожди со снегом.

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