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8 сентября • обновлено в 11:18
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Вернется лето: синоптики дали обнадеживающий прогноз по Украине

28.9т Читать материал на украинском

В Украине, в субботу, 7 сентября, ожидается теплая погода без осадков, местами температура опять поднимется до +30 градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадки не предвидятся. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9 +14, на побережье морей +13 +18 градусов. Днем столбики термометров прогреются до +22 +27, в южной части, восточных и Днепропетровской областях до +30 градусов.

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Погода в Украине 7 сентября: синоптики дали теплый прогноз

Погода в Украине 7 сентября: синоптики дали теплый прогноз

112.ua

Погода в Украине 7 сентября

Погода в Украине 7 сентября

Скриншот

В Киеве днем 7 сентября будет от +23 до +25, ночью - от +11 до +13, также ожидается солнечная погода.

Погода в Киеве 7 сентября

Погода в Киеве 7 сентября

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики пообещали суровую осень в Украине. В ближайшие месяцы ожидаются даже морозы и дожди со снегом.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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