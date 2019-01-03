Вернет Крым? Названа неожиданная польза Томоса для Украины

Получение от Константинополя Томоса укрепит независимость Украины и станет еще одним шагом на пути к освобождению Крыма от российских оккупантов.

Такое заявление сделал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире "5 канала".

"Получение Томоса — очень важное событие для нашего государства, получение еще одной формы независимости — это тоже очень важно для крымских татар. Я знаю, что в Крыму с надеждой и радостью восприняли этот очередной успех нашей страны. Ведь это еще один шаг к деоккупации Крыма", — заявил он.

"Украинский народ исторически нам близок, у нас очень много общего, и здесь нет вопроса различия религий. Здесь есть общая борьба, общее будущее", — добавил Чийгоз.

Ахтем Чийгоз Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Константинопольский патриарх Варфоломей ранее подтвердил намерение предоставить 6 января Томос единой украинской православной церкви.

Такое решение сильно разозлило РПЦ, патриарх Кирилл пригрозил Варфоломею ''страшным судом''.