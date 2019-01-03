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Вернет Крым? Названа неожиданная польза Томоса для Украины

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Получение от Константинополя Томоса укрепит независимость Украины и станет еще одним шагом на пути к освобождению Крыма от российских оккупантов.

Такое заявление сделал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире "5 канала".

"Получение Томоса — очень важное событие для нашего государства, получение еще одной формы независимости — это тоже очень важно для крымских татар. Я знаю, что в Крыму с надеждой и радостью восприняли этот очередной успех нашей страны. Ведь это еще один шаг к деоккупации Крыма", — заявил он.

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"Украинский народ исторически нам близок, у нас очень много общего, и здесь нет вопроса различия религий. Здесь есть общая борьба, общее будущее", — добавил Чийгоз.

Ахтем Чийгоз

Ахтем Чийгоз

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Константинопольский патриарх Варфоломей ранее подтвердил намерение предоставить 6 января Томос единой украинской православной церкви.

Такое решение сильно разозлило РПЦ, патриарх Кирилл пригрозил Варфоломею ''страшным судом''.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаНезависимость УПЦ
Персона
Ахтем Чийгоз
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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