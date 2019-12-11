Верховный суд вернул озеро жителям Киевщины: все подробности

Верховный суд принял решение вернуть Чабановскому поселковому совету (Киевская область) озеро, которое арендаторы земельного участка, на котором оно расположено привели в запущенное состояние.

Так, в 2005 году между Чабановским поселковым советом и ООО "Валентина и Анатолий" был заключен договор аренды земельного участка, расположенного в с. Новоселки Киево-Святошинского района Киевской области по ул. Озерная, общей площадью 4,5182 га.

Аренда земельного участка предусматривала создание зоны отдыха для местных жителей, однако в течение длительного времени арендатор не выполнял работы по благоустройству территории. Кроме того, в своих многочисленных обращениях жители Чабанов и Новоселок неоднократно обращали внимание на запущенное состояние земельного участка.

Верховный суд вернул озеро жителям Киевщины censor.net.ua

Поэтому Чабановский поселковый совет обратился в Хозяйственный суд Киевской области с иском о расторжении договора аренды земельного участка с целью использования для общественных нужд (создание городского парка у озера) и обязательства передать земельный участок в надлежащем состоянии в соответствии с его целевым назначением.

Решением суда первой инстанции исковые требования Чабановского поселкового совета были удовлетворены полностью. Северный апелляционный хозяйственный суд, соглашаясь с решением местного хозяйственного суда, оставил без удовлетворения жалобу ООО "Валентина и Анатолий".

10 декабря 2019 Кассационный суд в составе Верховного Суда оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО "Валентина и Анатолий".

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