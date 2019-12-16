Верховный суд поставил точку в деле воров подсолнухов: что принял

Верховный Суд освободил из исправительной колонии человека, осужденного за попытку похитить соцветия подсолнечника, оцененного в 245 гривен.

Так, Верховный суд отменил приговоры местного и апелляционного судов. Сообщается, что суд признал виновными двух человек в том, что они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались тайно похитить 95 килограммов соцветий подсолнечника с поля, арендованного соответствующим ООО.

Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку они были разоблачены сотрудниками этого общества.

Верховный суд освободил из колонии лицо, осужденное за попытку похитить соцветия подсолнечника

Как отмечается в постановлении Объединенной палаты ККС ВС, в этом уголовном производстве важным обстоятельством является стоимость соцветий подсолнечника. По материалам производства видно, что единственным доказательством в подтверждение размера материального ущерба, причиненного этому ООО противоправными действиями осужденных, стали справки указанного общества о том, что: стоимость 1 кг семян подсолнечника на дату совершения преступления составляла 9,80 грн, а с 95 кг подсолнечника выход семян составляет 25 кг, денежная стоимость которого – 245 грн.

В то же время Объединенная палата ККС ВС отметила, что для установления размера убытков важен сорт подсолнечника, его качество. И в этом уголовном производстве только путем привлечения эксперта и на основании его заключения могла быть установлена стоимость похищенного имущества, размер материального ущерба.

Однако суды первой и апелляционной инстанций должным образом не установили этот элемент состава преступления.

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