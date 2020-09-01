Верховный суд Украины признал незаконным переименование улицы Лютеранской в Херсоне в улицу имени погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

О переименовании сообщил адвокат Маси Найем в Facebook. Так, суд не удовлетворил кассационную жалобу горсовета и вернул улице прежнее название.

"Эта улица все равно будет переименована в улицу имени Екатерины Гандзюк. Вопрос исключительно времени", – подчеркнул адвокат.

Верховный Суд посчитал незаконной улицу Гандзюк в Херсоне Masi Nayyem / Facebook

Также о решении суда сообщил адвокат подозреваемого в убийстве Гандзюк главы Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрий Ильченко на своей странице в Facebook. Он написал, что решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Ильченко утверждает, что суд вынес такое решение, поскольку горсовет якобы не предоставил документов, предусмотренных законом, о том, почему улицу нужно было назвать именем погибшей активистки.

"Напомню, что жители Лютеранской обратились в суд с требованием сохранить название их улицы, которую, внезапно, и вопреки всем установленным процедурам, переименовали в улицу Катерины Гандзюк. Жители улицы утверждали, что их мнение не было учтено, обоснований о том, какой именно героический поступок совершила Гандзюк нет, Лютеранское – историческое название, которое было восстановлено в порядке декоммунизации, а потому переименование повторное не возможно. Суд согласился с этими доводами, в том числе с грубым нарушением процедуры рассмотрения вопроса, лишения людей доступа к процедуре принятия решения, касающегося их ежедневной жизни", – написал он.

Верховный Суд посчитал незаконной улицу Гандзюк в Херсоне Дмитрий Ильченко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

Расследование по делу убийства херсонской активистки продлили до 29 июля в связи с выяснением ранее неизвестных обстоятельств.

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