Верховный суд попросил КСУ объяснить, можно ли наказать Зеленского за кофе в Хмельницком
Конституционный Суд Украины получил представление от Верховного суда относительно разъяснения, можно ли привлечь президента Украины Владимира Зеленского к административной ответственности за нарушение карантина.
Об этом сообщила пресс-служба КСУ. О предварительных датах рассмотрения представления не сообщалось.
Председатель Верховного суда просит предоставить официальное толкование положений части первой статьи 105 Конституции Украины в аспекте возможного привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.
В 2003 году Конституционный Суд принял решение о возможности привлечения президента к уголовной ответственности только по истечении сроков его полномочий или после импичмента. Вопрос применения административного наказания для главы государства не рассматривался.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимиру Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкий.
Это произошло после публикации фото, на котором в одном из городских кафе глава государства сидит за столиком, несмотря на карантинные ограничения.
Рассмотрение дела о штрафе президенту Владимиру Зеленскому за нарушение карантина во время посещения Хмельницкого передали в Верховный судУкраины.