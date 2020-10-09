Верховный суд обязал президента говорить на украинском

Большая Палата Верховного суда 7 октября признала то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке.

Как сообщается на сайте суда, за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность.

Истец обратился в Верховный суд (ВС) с иском, в котором просил признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий.

Кассационный суд в составе ВС отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме.

Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая Палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке, и закрыла производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

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