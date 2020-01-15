Конституционный Суд Украины будет рассматривать дело по представлению Верховного Суда относительно конституционности отдельных положений закона "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" 16 января 2020 в 10:00.

Об этом учреждение сообщило в Telegram. Кроме того, будет рассматриваться также закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

Трансляция пленарного заседания состоится на официальном веб-сайте Конституционного Суда Украины по ссылке.

Верховный суд обязал КС проверить закон о судьях

Напомним, что решение обратиться в Конституционный Суд Украины судьи ВС приняли 15 ноября 2019 на заседании Пленума Верховного Суда.

Верховный Суд отмечает неконституционность повторной проверки на компетентность, добродетель и профессиональной этике судей Верховного Суда из-за сокращения Верховного Суда.

"Также Пленум ВС обращает внимание на неконституционность положений, которые уменьшают заработную плату судьям и определяют порядок дисциплинарной ответственности судей. Кроме этого, неконституционными Верховный Суд считает определенный законом порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины и порядок освобождения членов Высшего совета правосудия новым органом, не предусмотренным основным Законом", – сказано в сообщении.

С оговорками международных партнеров, судейского сообщества, общественности и бизнеса по Закону Украины 193-IX можно ознакомиться по ссылке: http://bit.ly/33IJWrP.

Как писал OBOZREVATEL, Верховный Суд оставил без удовлетворения жалобу Министерства культуры касательно переименования УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине и оставил в силе старое название.

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