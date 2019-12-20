В Украине приняли масштабную реформу выборов: как теперь будем голосовать

Народные депутаты проголосовали за новый Избирательный кодекс, который отменяет мажоритарку и вводит пропорциональную систему выборов с открытыми партийными списками. Если президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект, украинцы будут голосовать по-новому уже с 2020 года.

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Главные нововведения:

Верховная Рада отказалась от смешанной системы выборов с мажоритаркой.

Вводятся открытые партийные списки с региональными округами.

Проходной барьер для партий составляет 5%.

Избиратель обязан проголосовать и за партию, и за одного из ее кандидатов в региональном списке.

Региональным кандидатам надо собрать 25% избирательной квоты голосов, чтобы попасть в "проходную" часть списка.

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Новый Избирательный кодекс принят

За такое решение в четверг, 19 декабря, проголосовало 330 народных депутатов. Отметим, что первый раз кодекс был проголосован в целом еще 11 июля, однако 13 сентября Зеленский ветировал законопроект и направил в парламент свои предложения.

ВРУ приняла Избирательный кодекс

"Кодекс, который поступил на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур", – говорится в предложениях Зеленского к Избирательному кодексу.

Народные депутаты повторно проголосовали за документ с пожелания президента, и теперь закон должен вступить в силу уже с 2020 года.

Ключевые изменения. Как будем голосовать за народных депутатов

Самое главное изменение, которое обсуждалось политиками и общественностью еще с момента избрания Верховной Рады предыдущего созыва – отмена смешанной выборной системы, которая по сути ликвидирует мажоритарку.

Вопрос стоял довольно остро, отдельных мажоритарщиков обвиняли в том, что свои места в Раде они получают благодаря подкупу избирателей. На отдельных округах даже разворачивались нешуточные баталии за голоса местных жителей.

Выборы в Украине

Но отныне голосование будет проводится по открытым спискам. Партии будут подавать общенациональный список кандидатов, в котором будет не более 450 претендентов, что равно конституционному составу Рады.

Но только 9 кандидатов будут оставаться в этом списке, остальные будут распределены по 27 региональным. В каждом может быть от 5 до 17 кандидатов.

Проходной барьер для партий остается прежним – 5%.

Избиратели обязаны проголосовать и за партию, и за ее кандидата в региональном списке. Таким образом, если партия набирает 5 и выше процентов голосов, она автоматически получает 9 мандатов из общенационального списка.

Выборные списки "Главком"

Кандидатам из региональных списков будет сложнее, чтобы попасть в начало списка, им нужно собрать не менее 25% избирательной квоты голосов. То есть, чем больше у тебя голосов, тем ты выше поднимаешься в списке, а значит получаешь больше шансов стать народным депутатом.

По сути, это и называется открытыми списками. Раньше партия самостоятельно формировала список, теперь список своими голосами будет формировать избиратель.

По итогам голосования ЦИК будет определять количество голосов, необходимое для получения одного мандата для партий, которые преодолели 5% барьер. Для этого количество голосов в общегосударственном округе и все региональные списки партий поделят на 450 – количество депутатских мест в парламенте.

Смотрите видео по теме:

Тут же все просто, чем больше голосов набирает партия и их кандидаты по общенациональному и региональному списках, тем больше мест в парламенте.

Согласно нормам нового Избирательного кодекса, по такому же принципу будут проходить и выборы областных и городских советов в крупных городах с населением более 90 тысяч. В городах с населением менее 90 тысяч и сельсоветах выборы будут проходить по многомандатной мажоритарной системе, когда избиратель имеет только один голос, но победителей на округе будет 2-3, которые ранжируются по количеству набранных голосов.

Что касается выборов мера в крупных городах, они будут проходить в два тура, а в малых – в один тур.

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