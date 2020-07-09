Вербовщик Шайтанова из ФСБ руководил террористами на Донбассе, – СБУ

Глеб Иванов Расследования 10:42, 9.07.2020 Обновлено: 11:41, 9.07.2020

В Службе безопасности Украины сообщили, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова в то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.

Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ. В частности, Егоров под позывным "Эльбрус", по информации контрразведки СБУ, с лета 2014 года непосредственно координировал деятельность боевиков в Луганской области, передавал им указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.

"Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой Новороссии. Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами", – сообщили в СБУ.

Полковник ФСБ Игорь Егоров – работник департамента контрразведывательных спецопераций (1-й службы) ФСБ РФ
Фото СБУ

По информации спецслужбы, Егоров причастен к сбиванию украинских военных самолетов летом 2014 года и к ракетному обстрелу подразделений Вооруженных сил Украины. Кроме этого, он занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы.

Напомним, работник департамента контрразведывательных спецопераций ФСБ России Игорь Егоров, который завербовал генерала Валерия Шайтанова, сам родом из Украины, во время Майдана жил на базе СБУ, а "попался" в Европе. Подробнее о полковнике ФСБ – в расследовании OBOZREVATEL.

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