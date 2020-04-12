Вербное воскресенье в Украине: какой будет погода
В вербное воскресенье, 12 апреля, в Украине будет солнечная и умеренно теплая погода.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Ночью по всей территории снова ударят заморозки. Температура опустится до -3.
На западе ожидается от +16 до +18 днем и от -1 до -3 ночью.
На севере страны синоптики прогнозируют до +14 градусов днем и до -3 ночью. На востоке ожидается до +13.
В южных областях страны синоптики прогнозируют до +16 днем.
В центре страны будет также до +16 днем и -3 ночью. Ожидается умеренная облачность.
В Киеве днем температура будет колебаться от +14 до +16.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики Наталья Диденко спрогнозировала, что погода в Украине на Вербное воскресенье ожидается сухой, солнечной и нетрадиционно теплой.