В вербное воскресенье, 12 апреля, в Украине будет солнечная и умеренно теплая погода.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Осадков не прогнозируют. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Ночью по всей территории снова ударят заморозки. Температура опустится до -3.

Вербное воскресенье в Украине: какой будет погода khersonline.net

На западе ожидается от +16 до +18 днем и от -1 до -3 ночью.

На севере страны синоптики прогнозируют до +14 градусов днем и до -3 ночью. На востоке ожидается до +13.

В южных областях страны синоптики прогнозируют до +16 днем.

В центре страны будет также до +16 днем и -3 ночью. Ожидается умеренная облачность.

В Киеве днем температура будет колебаться от +14 до +16.

Вербное воскресенье в Украине: появился прогноз погоды Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики Наталья Диденко спрогнозировала, что погода в Украине на Вербное воскресенье ожидается сухой, солнечной и нетрадиционно теплой.

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