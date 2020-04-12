Вербное воскресенье: онлайн-трансляция богослужений ПЦУ и УГКЦ

В Вербное воскресенье, 12 апреля, Православная церковь Украины попросила всех верующих оставаться дома из-за карантина, и участвовать в молитве через онлайн-трансляции.

В связи с пандемией коронавируса освящения вербы тоже не будут проводить в храмах, чтобы не возникали скопления людей. Однако утреннее и вечернее богослужения все же состоятся. Видео доступны в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, божественная литургия состоится в Свято-Михайловском кафедральном соборе ПЦУ в Киеве. Окно трансляции появится перед началом литургии, которая запланирована в 10:00.

12 квітня православні в Україні відзначають Вербна неділю apostrophe.ua

Помимо этого, глава УГКЦ блаженнейший Святослав проведет литургию в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. Она начнется в 11:00.

Тогда как в Трапезном храме Киево-Печерской лавры (УПЦ Московского патриархата) праздничное богослужение состоится в 09:00.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя делать на Вербное воскресенье, которое в 2020 году православные христиане отмечают 12 апреля.