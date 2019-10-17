"Вера в доброго царя": Портников предупредил Зеленского о хитрости Путина

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает верить в миролюбие "всех сторон". Поэтому он будет настаивать на необходимости своей встречи с главой России Владимиром Путиным, целесообразность которой даже не может объяснить.

В этом убежден украинский журналист Виталий Портников. В своей статье на "Грани.ру" он подчеркнул, что глава государства не скрывает того, что хотел бы двусторонней встречи с лидером РФ, даже и без "нормандского формата" — но все против.

"Во время визита в Латвию президент, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин к соблюдению договоренностей с Украиной, заявил, что стремление к миру "есть у всех сторон". Обстрелы украинских позиций при этом не прекращались, люди гибли, в Москве члены Совета Федерации пугали украинцев вечной войной, а главарь "ДНР" Пушилин вообще призвал к демонтажу Украинского государства, невольно выдав подлинные планы Кремля", — отметил журналист.

Виталий Портников "24 канал"

По его мнению, стремление украинского президента увидеться и "порешать вопросы" с лидером РФ не имеет под собой никакой рациональной основы. А игнорирование того, что Путин просто использует это желание встретиться, Портников объясняет верой в "доброго царя", которой больны миллионы россиян и "заразился" Зеленский.

"Это просто вера в Путина. В то, что если ему сказать о "плохих боярах" и пообещать больше не обижать, все сразу прекратится. И война, и обстрелы, и убийства. Обычная вера маленького человека в доброго царя, которой больны миллионы россиян, соотечественников Владимира Зеленского и он сам", — подчеркнул Портников.

Зеленский и Путин

При этом журналист считает, что в такой вере есть и рациональное зерно. Ведь Зеленский стал президентом с обещаниями украинцам прекратить войну и объяснениями, что лучший способ это сделать — "просто перестать стрелять".

"Если он скажет — самому себе и гражданам — правду о том, что с Путиным ни о чем нельзя договориться, что в продолжении войны был виновен вовсе не Порошенко, что "перестать стрелять" можно только с украинской стороны и тогда погибнет еще больше украинцев, — то получится, что он с самого начала всем лгал", — добавил Портников.

Он считает, что Зеленский как человек, который никогда не был в политике, не сможет жить с грузом такой ответственности за собственную ложь. Поэтому и далее будет настаивать на переговорах с лидером РФ.

"Тем более маленький человек, который из-за нелепого совпадения обстоятельств и расчетов стал во главе большого истекающего кровью государства. Поэтому Владимир Зеленский будет продолжать верить. И надеяться на встречу с Путиным", — подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Портников указал на то, что Москва не будет идти на прямые переговоры с Киевом, ведь России нужна Украина в состоянии дестабилизации. По его мнению, Кремль, как и в 2014 году, намерен "разлить бензин" на украинском востоке, "побороться за Харьков, Одессу, Запорожье и Днепр".

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