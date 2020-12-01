Венгры Закарпатья объяснили, почему украинские депутаты спели гимн чужой страны

В Венгерской культурной ассоциации Закарпатья считают, что исполнение гимна чужой страны на заседании Сюртовской объединенной территориальной общины не является чем-то запрещенным.

Об этом в комментарии PavlovskyNews заявила секретарь организации Дарчи Каролина. По ее словам, речь идет о торжественных мероприятиях, на которых не принимаются решения.

Она также отметила, что изначально был исполнен гимн Украины, а затем Венгрии.

"Венгерский гимн – молитва к богу, а мы христианская партия", – заявила Каролина, уточнив, что общественная организация и созданная на ее основе партия действуют строго по украинским законам.

Также в организации выразили возмущение из-за обысков, которые проводила Служба безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.

На Закарпатье Служба безопасности Украины начала проверку действий депутатов местной ОТО на наличие состава преступления.

На фоне этого был опубликован ролик на котором, мужчина в маске с символикой "Правого сектора" угрожает украинцам венгерского происхождения. В ответ министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что государство будет жестко преследовать экстремистов, которые изображают патриотов и представляют угрозу гражданам Украины.