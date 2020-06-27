Венгрия решила помочь Украине с последствиями наводнений

Венгрия откликнулась на просьбу Украины о привлечении многонационального инженерного батальона "Тиса" к ликвидации последствий наводнения на западе страны.

Об этом сообщается на странице венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто. Он отметил, что венгерские бойцы батальона готовы отправиться в указанное место.

"Венгерские солдаты многонационального технического батальона "Тиса", который специализируется на выполнении задач после стихийных бедствий, готовы отправиться в указанное место, если этого попросят украинские власти", – отметил он.

Венгрия готова помочь Украине в ликвидации последствий наводнения Facebook Петера Сийярто

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил своего коллегу за реакцию.

"Искренне благодарен, что мой коллега и друг Петер Сийярто так быстро откликнулся на украинское предложение привлечь Многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для преодоления последствий непогоды в западных украинских областях. Именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи", – написал он в Facebook.

Венгрия готова помочь Украине в ликвидации последствий наводнения Facebook Дмитрия Кулебы

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила агентству "Интерфакс-Украина", что премьер-министр Денис Шмыгаль по инициативе президента Владимира Зеленского поручил проработать вопрос привлечения батальона "Тиса".

Она отметила, что после проведения соответствующих четырехсторонних консультаций и принятия соответствующего решения государствами-подписантами, Украина, согласно направленному запросу, ожидает развертывания многонационального инженерного батальона "Тиса" на территории регионов, наиболее пострадавших от "большой воды".

Соглашение о создании такого подразделения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было подписано между Кабинетом Министров Украины и правительствами Венгрии, Румынии и Словакии и ратифицирована украинской стороной еще в 2002 году.

В состав батальона "Тиса" также входят более 500 военнослужащих ВСУ. В его задачи входит эвакуация населения, техники и имущества из зоны стихийного бедствия, расчистка завалов, восстановление дорог, гидротехнических сооружений, регулирование русел реки, охрана объектов, сопровождение гуманитарной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины попросило у Европейского Союза и НАТО помощи в ликвидации последствий наводнения на западе страны.