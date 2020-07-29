Создание венгерского района на Закарпатье: посол высказался о "сепаратизме"

Представители Венгрии просили сохранить границы Береговского района Закарпатской области в рамках децентрализации, однако о подготовке "венгерского сепаратистского региона" речи не идет.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил посол Венгрии в стране Иштван Ийдярто. Как отметил он, в Береговском районе, начиная с 50-х годов, было единое венгерское большинство.

"Традиционно, это помогало венгерскому меньшинству быть представленными в районном, городском совете и других институциях. Мы попросили, что если это можно сохранить, это было бы хорошо. Нам ответили, что не знают и система формируется. Потом вопрос не был на рассмотрении", – пояснил он.

Дипломат напомнил, что сперва планировалось, что на Закарпатье останется четыре района – Ужгородский, Мукачевкий, Хустский и Раховский – из 13.

"Затем появился шанс, что будет один или два дополнительных района на Закарпатье, и одним из них может быть Береговский. И мы сказали, что это очень позитивно. Однако вопрос не стоял о венгерском или не венгерском районе. Потому что поскольку его объединили с Виноградовским районом, там уже не сохранялось венгерское большинство.

Согласно последней переписи населения в Украине от 2001 года, процент венгров снизился с 76% до 43%. Так что это больше нельзя назвать так называемым венгерским районом, потому сейчас там по крайней мере 50 на 50 венгров и украинцев", – сказал Ийдярто.

Он добавил, что в случае с децентрализацией было много "доброжелателей", которые хотели эксплуатировать эту тему как якобы подготовку к сепаратизму.

"Как правило, не зная ситуации, они начинали спорить. Потому что очень легко вредить венгерско-украинским отношениям, а не помогать им. Есть определенные люди, которым не нравится, чтобы Украина и Венгрия были хорошими друзьями", – считает посол.

Он подчеркнул, что не видит с украинской стороны никакой "уступки", потому что ее не было.

"Просто в процессе переговоров мы отметили, что есть традиция венгерского района, и если его могут сохранить, мы бы это очень ценили", – сказал Ийдярто.

Напомним, согласно проекту Министерства развития громад и территорий, Закарпатскую область предлагают поделить на 5 районов вместо существующих сейчас 13: Мукачевский, Тячевский, Ужгородский, Хустский и Береговский.

Проект районов

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто раскритиковал закрытие школ для языковых меньшинств в стране.