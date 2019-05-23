Венецианская комиссия возьмется за украинский закон о языке

Венецианской комиссии, также известной как Европейская комиссия за демократию через право, поступил запрос об анализе закона 5670-д о функционировании украинского языка как государственного.

Она получила его 22 мая и намерена рассмотреть, пишет "Европейская правда", ссылаясь на официальные данные Венецианской комиссии.

"Письмом, датированным 22 мая, глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – говорится в ее официальном сообщении. Также отмечается, что мониторинговый комитет ПАСЕ возглавляет британский консерватор Роджер Гейл.

Венецианская комиссия "Українські Новини"

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