Венецианская комиссия возьмется за украинский закон о языке

Венецианской комиссии, также известной как Европейская комиссия за демократию через право, поступил запрос об анализе закона 5670-д о функционировании украинского языка как государственного.
Она получила его 22 мая и намерена рассмотреть, пишет "Европейская правда", ссылаясь на официальные данные Венецианской комиссии.
"Письмом, датированным 22 мая, глава мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", – говорится в ее официальном сообщении. Также отмечается, что мониторинговый комитет ПАСЕ возглавляет британский консерватор Роджер Гейл.
Венецианская комиссия
"Українські Новини"
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
За соответствующий документ проголосовали 278 народных депутатов, против – 38. Голосование началось со слов спикера парламента Андрея Парубия "Слава Украине!".
14 мая Верховная Рада Украины отклонила все четыре проекта постановлений, которые блокировали подписание законопроекта №5670-д об украинском языке.
Принятие исторического закона вызвало бурную реакцию в России. Так, скандальная спикер МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей закреплением украинского языка как единственного государственного.
В свою очередь топ-пропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.
Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.
18 мая Россия предложила Совету безопасности ООН созвать заседание в связи с принятием Закона Украины №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание состоялось 20 мая.
Однако Совет безопасности ООН отказался рассматривать предложенную Россией повестку дня о Законе Украины №5670-д.
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