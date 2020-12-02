VENETOMED показало свое производство защитной одежды по лучшим европейским образцам. Фото

Крупный производитель товаров для сна и отдыха "Венето" запустил масштабный Проект VENETOMED по пошиву защитных комбинезонов, халатов и бахил для украинских врачей. Список товаров планируется расширить.

Высокотехнологичная медицинская паяная одежда производится на новом ультразвуковом оборудовании и соответствует мировым стандартам, рассказала директор ТОВ "Группа Венето" Оксана Мисюра в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Путь, который начался в марте 2020, вместе с первым локдауном. "Венето" закрыл все свои розничные магазины и настало время подумать, чем мы сможем помочь нашим медикам. Мы не умеем делать ИВЛ, но мы точно умеем хорошо шить, а значит будем шить защиту для медиков – комбинезоны!" – написала Мисюра.

"Венето" шьет халаты, бахилы и комбинезоны.

Защиту для медиков производят на современном оборудовании.

На предприятии используют современную методику ультразвуковой сварки материалов. Скрепления нетканых материалов осуществляется за счет воздействия ультразвуковых колебаний и давления, нагретые поверхности доволятся до "вязкотекучего" состояния с последующей фиксацией на молекулярном уровне. Главный результат – попадание вируса на кожу врачей полностью исключено.

Благодаря этому к полученному практически в начале работы сертификата соответствия продукции VENETOMED стандарта ДСТУ "EN ISO 13485: 2018 Медицинские изделия. Система управления качеством" недавно добавился и сертификат соответствия – сертификат на соответствие ДСТУ "EN 14126: 2008 Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов" .

Второй сертификат компания получила первой именно в украинской лаборатории – после серии исследований продукции в Институте общественного здоровья им. А.Н. Марзеева. Этот сертификат подтверждает, что средства индивидуальной защиты действительно надежны. Им присвоен 5 тип защиты.

Сейчас компания с помощью государственного предприятия "Медзакупки" начала выполнять заказ для Министерства здравоохранения по пошиву 700 тысяч халатов для медиков. На производстве защиты от COVID-19 работают уже 200 человек.

"Привозим дальше оборудование, нанимаем сотрудников (и в этом есть ещё важная социальная роль, к нам приходят в основном женщины, самая незащищённая социально и финансово часть населения), платим официальные зарплаты и налоги", – отметила директор компании.

На производстве работают 200 человек.

Процесс создания защитного костюма.

Большинство сотрудников – женщины.

Компания запустила производство защиты для медиков.

Коммерческий директор ТОВ "Группа Венето". Оксана Мисюра в Facebook

Производство защиты для медиков. Оксана Мисюра в Facebook

Скриншот. Оксана Мисюра в Facebook

Скриншот. Оксана Мисюра в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "Группа Венето" начала серийное производство товаров медицинского назначения и пригласила на работу швей. Среди товаров, которые выпускаються компанией: медицинские кровати для больниц, защитные костюмы и халаты для врачей.