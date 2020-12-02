"Венето" запустила масштабный проект по пошиву защиты для медиков. Фоторепортаж

Компания по производству матрасов "Венето" запустила масштабный проект по пошиву защитных комбинезонов и бахил для украинских врачей.

Высокотехнологичная медицинская паяная одежда производится на новом ультразвуковом оборудовании и соответствует мировым стандартам, рассказала коммерческий директор ТОВ "Группа Венето" Оксана Мисюра в Facebook.

"Путь, который начался в марте 2020, вместе с первым локдауном. "Венето" закрыл все свои розничные магазины и настало время подумать, чем мы сможем помочь нашим медикам. Мы не умеем делать ИВЛ, но мы точно умеем хорошо шить, а значит будем шить защиту для медиков – комбинезоны!" – написала Мисюра.

Сейчас компания с помощью государственного предприятия "Медзакупки" начала выполнять заказ для Министерства здравоохранения по пошиву 700 тысяч халатов для медиков. На производстве защиты от COVID-19 работают уже 200 человек.

"Привозим дальше оборудование, нанимаем сотрудников (и в этом есть ещё важная социальная роль, к нам приходят в основном женщины, самая незащищённая социально и финансово часть населения), платим официальные зарплаты и налоги", – отметила коммерческий директор компании.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "Группа Венето" начала серийное производство товаров медицинского назначения и пригласила на работу швей. Среди товаров, которые выпускаються компанией: медицинские кровати для больниц, защитные костюмы и халаты для врачей.