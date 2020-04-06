"Венето" проводит розыгрыш матрасов: как получить

Один из крупнейших производителей качественных ортопедических матрасов и мягкой мебели – "Группа Венето" – проводит розыгрыш подарков молодым родителям декабрьских детей.

Победитель получит матрас "Венето Комфорт Мульти" 160х200 см. и матрас "Венето Детский Вио" 60х120 см.

Условия участия в розыгрыше:

Быть подписанным на страницу https://www.facebook.com/Veneto.Ua/

Написать в комментариях к посту о розыгрыше – участвую.

К 31.01.21 года прислать копию свидетельства о рождении ребенка, если дата рождения в периоде с 15.12.2020 до 15.01.2021г. на электронный адрес marketing@veneto.ua.

Розыгрыш состоится с помощью сервиса random.org 31.01.2021 г.

Победитель будет объявлен 1 февраля 2021 на странице Facebook.

Ознакомиться с официальными правилами участия в розыгрыше можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Группа Венето" присоединилась к противодействию распространению коронавируса в Украине. Мощности предприятия было экстренно переоборудованы под производство спецодежды.

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