"Венето" приглашает на работу опытных швей, есть официальное трудоустройство

Корпорация "Группа Венето" приглашает на работу опытных швей для пошива защитных костюмов для медиков, которые борются с коронавирусом.

С таким призывом в своем видеообращении обратился депутат городского совета Черкасс Александр Згиблов. По его словам, работников официально оформляют на работу, есть медицинская страховка (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Предприятие "Венето" приступило к выпуску средств защиты для медицинских работников и мы приглашаем швей, у которых сейчас нет работы. У нас есть возможность принять вас на работу, официальное трудоустройство, есть медицинская страховка", – отметил Згиблов.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из крупнейших производителей качественных ортопедических матрасов и мягкой мебели – "Группа Венето" – присоединился к противодействию распространению коронавируса в Украине. Мощности предприятия были экстренно переоборудованы под производство спецодежды.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!