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4 апреля • обновлено в 15:18
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"Венето" приглашает на работу опытных швей

1.5т
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Корпорация "Группа Венето" приглашает на работу опытных швей для пошива защитных костюмов для медиков, которые борются с коронавирусом.

С таким призывом в своем видеообращении обратился депутат городского совета Черкасс Александр Згиблов. По его словам, работников официально оформляют на работу, есть медицинская страховка (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Венето" приглашает на работу опытных швей, есть официальное трудоустройство

"Предприятие "Венето" приступило к выпуску средств защиты для медицинских работников и мы приглашаем швей, у которых сейчас нет работы. У нас есть возможность принять вас на работу, официальное трудоустройство, есть медицинская страховка", – отметил Згиблов.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из крупнейших производителей качественных ортопедических матрасов и мягкой мебели – "Группа Венето" – присоединился к противодействию распространению коронавируса в Украине. Мощности предприятия были экстренно переоборудованы под производство спецодежды.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черкассы
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