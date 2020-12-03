'Венето' показала инновационное производство медицинской защитной одежды. Видео

Компания "Венето", которая с апреля 2020 года производит средства индивидуальной защиты, организовала пресс-тур к своему инновационному производству VENETOMED. Компания показала изготовление медицинской одежды по лучшим европейским образцам от начала – и до готового изделия.

Как сообщили в пресс-службе, пресс-тур состоялся 1 декабря в Черкассах. Кроме того, что журналисты побывали на производстве, также состоялась встреча с директором ООО "ГРУППА ВЕНЕТО" Оксаной Мисюрой, с директором КНП "Черкасская городская инфекционная больница" ЧМР, врачом-инфекционистом высшей категории Светланой Волгиной, директором "Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета" Игорем Фесуном.

Кроме того, выступила президент-глава правления "Украинская ассоциация предприятий легкой промышленности "Укрлегпром" Татьяна Изовит и председатель Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты "Біомедзахист" Оксана Маркова.

"Сейчас для нас самое важное обеспечить украинских медиков качественной защитной одеждой", – отметила Оксана Мисюра, директор "Венето".

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Напомним, что недавно к полученному в начале работы сертификату соответствия продукции VENETOMED стандарту ДСТУ EN ISO 13485: 2018 Медицинские изделия. Система управления качеством недавно добавился также сертификат на соответствие ДСТУ EN 14126: 2008 Одежда защитная. Защита от инфекционных агентов. Второй сертификат компания получила первой именно в украинской лаборатории – после серии исследований продукции VENETOMED в Институте общественного здоровья им. А.Н. Марзеева. Этот сертификат подтверждает, что средства индивидуальной защиты производства VENETOMED – действительно надежны. Им присвоен 5 тип защиты.

Высокое качество продукции VENETOMED уже оценило государство. Сейчас компания сотрудничает с государственным предприятием "Медицинские закупки", и приступила к выполнению серьезного заказа – изготовления 700 000 защитных халатов. Первые поставки продукции заказчику уже состоялись. И в компании подчеркивают: выполнение заказа в срок и в полном объеме для VENETOMED – дело чести. Ведь речь идет о здоровье и жизни людей.

При этом, в VENETOMED готовы обеспечивать защитной одеждой опорные больницы первой, второй и третьей волн, определенные для приема больных COVID-19. Сейчас производственные мощности позволяют производить до 5 000 защитных комплектов за производственную смену – с перспективой наращивания объемов производства вдвое.

Напомним, "Венето" производит средства индивидуальной защиты с апреля 2020 года. Чувствуя собственную социальную ответственность, компания взялась помочь государству в непростые времена. За считанные недели в условиях карантина было обустроено помещение, расширен штат сотрудников – и стартовало серийное производство специальной одежды для биологической защиты.

За короткий сроки от болониевых комбинезонов компания перешла к изготовлению действительно высококачественных средств индивидуальной защиты с высокой надежностью. Производство было оборудовано новым высокотехнологичным оборудованием УЗ, персонал прошел обучение – и VENETOMED перешла к изготовлению продукции значительно более высокого уровня, которая способна обеспечить надежную защиту для медиков, контактирующих с больными COVID-19. Первая партия костюмов, изготовленных по новой технологии ультразвуковой сварки увидела свет уже 1 июня 2020 года.

Сейчас инновационное производство VENETOMED в Черкассах может производить около 5 000 комплектов защитной одежды за смену, соответствующие всем европейским стандартам и требованиям качества и надежности.

На предприятии используют современную методику ультразвуковой сварки материалов. Скрепления нетканых материалов осуществляется за счет воздействия ультразвуковых колебаний и давления, нагретые поверхности доводятся до "вязкотекучего" состояния с последующей фиксацией на молекулярном уровне.

Главный результат – попадание вируса на кожу врачей полностью исключено.

Основным преимуществом продукции VENETOMED являются высокие защитные свойства изделий, а кроме этого изделия:

гидрофобные;

водонепроницаемые;

с высоким разрывной нагрузкой;

нетоксичные;

гипоаллергенные;

комфортные;

с "дышащей" мембраной.

Благодаря этим свойствам работать в защитном костюме VENETOMED даже в течение длительной 12-часовой смены – вполне комфортно.