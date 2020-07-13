"Венето" дарит стулья! Подробности беспрецедентной акции

Компания "Венето", которая весной запустила собственное производство эргономичных и стильных стульев для отдыха, объявила беспрецедентную акцию. При покупке 3 стульев 4-ый покупатель получает в подарок.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в отделе маркетинга компании.

Veneto

"У "Венето" – особая любовь к комплектам и к нашим клиентам. Поэтому мы позаботились о том, чтобы нашим покупателям было максимально выгодно покупать наши стульчики", - отметила руководитель отдела маркетинга Ольга Кривопуск.

Veneto

Так, в компании решили действовать по принципу "больше стульев – больше выгода". И если за один стул покупатель должен заплатить полную цену, то два стульчика обойдутся ему на 10% дешевле, покупать три стульчика одновременно – на 15% выгоднее, чем по отдельности. А заказав 4 стульчика, один из них клиент получит совершенно бесплатно!

Veneto

Veneto

При этом компания гарантирует, что стулья будут максимально качественными. "Венето" заботится о своей репутации, которая строилась почти 30 лет, поэтому особое внимание уделяет контролю качества как каждой отдельной составляющей, так и готового изделия в целом.

Veneto

При этом дизайн стульев разработан таким образом, чтобы они гармонично вписались в любой интерьер и стали украшением любой комнаты, начиная от спальни или гостиной – заканчивая ванной и кухней. Сейчас линейка стульев представлена 5 моделями.

Veneto

Veneto

В дополнение ко всему, компания позаботится о том, чтобы доставить стулья по указанному покупателем адресу. Сотрудники "Венето" привезут, занесут в квартиру и смонтируют ваши стульчики совершенно бесплатно.