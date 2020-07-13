Компания "Венето", которая весной запустила собственное производство эргономичных и стильных стульев для отдыха, объявила беспрецедентную акцию. При покупке 3 стульев 4-ый покупатель получает в подарок.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в отделе маркетинга компании.

"Венето" дарит стулья! Подробности беспрецедентной акции Veneto

"У "Венето" – особая любовь к комплектам и к нашим клиентам. Поэтому мы позаботились о том, чтобы нашим покупателям было максимально выгодно покупать наши стульчики", - отметила руководитель отдела маркетинга Ольга Кривопуск.

"Венето" дарит стулья! Подробности беспрецедентной акции Veneto

Так, в компании решили действовать по принципу "больше стульев – больше выгода". И если за один стул покупатель должен заплатить полную цену, то два стульчика обойдутся ему на 10% дешевле, покупать три стульчика одновременно – на 15% выгоднее, чем по отдельности. А заказав 4 стульчика, один из них клиент получит совершенно бесплатно!

"Венето" дарит стулья! Подробности беспрецедентной акции Veneto

"Венето" дарит стулья! Подробности беспрецедентной акции Veneto

При этом компания гарантирует, что стулья будут максимально качественными. "Венето" заботится о своей репутации, которая строилась почти 30 лет, поэтому особое внимание уделяет контролю качества как каждой отдельной составляющей, так и готового изделия в целом.

"Венето" дарит стулья! Подробности беспрецедентной акции Veneto

При этом дизайн стульев разработан таким образом, чтобы они гармонично вписались в любой интерьер и стали украшением любой комнаты, начиная от спальни или гостиной – заканчивая ванной и кухней. Сейчас линейка стульев представлена 5 моделями.

"Венето" дарит стулья! Подробности беспрецедентной акции Veneto

"Венето" дарит стулья! Подробности беспрецедентной акции Veneto

В дополнение ко всему, компания позаботится о том, чтобы доставить стулья по указанному покупателем адресу. Сотрудники "Венето" привезут, занесут в квартиру и смонтируют ваши стульчики совершенно бесплатно.