Венедиктова в день борьбы с коррупцией отчиталась о работе на посту Генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Международный день борьбы с коррупцией отчиталась о 8 месяцах своего пребывания в должности.

Итоги работы за это время она опубликовала в своем Facebook, отметив, что бороться со взяточничеством и хищением, как мелким, так и масштабным, очень трудно. Однако она заверила, что правоохранители доведут все дела "до справедливого финала" и "докажут вину каждого, кто нарушил закон".

"Каждый день правоохранители разоблачают в среднем 44 коррупционных правонарушения. За 8 месяцев моего пребывания в должности Генпрокурора система органов правопорядка разоблачила 7748 таких преступлений. Здесь рост производительности всего 10%, но на 50% возросло количество лиц, которым сообщено о подозрении в коррупции. С марта до ноября – 2374 подозреваемых, тогда как в прошлом году было всего 1606", – сообщила Генпрокурор.

На 50% выросло количество лиц, которым сообщено о подозрении в коррупции Facebook Ирины Венедиктовой

Также она рассказала об увеличении на 40% количества направленных в суд уголовных производств с обвинительными актами – "1764 против 1291 за аналогичный период прошлого года".

Венедиктова сообщила об увеличении на 40% количества направленных в суд уголовных производств Facebook Ирины Венедиктовой

"На более 10% увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений – 2937 человек. В частности, 923 работника правоохранительных органов и 165 депутатов всех уровней", – подчеркнула Венедиктова.

Система органов правопорядка разоблачила 7748 коррупционных преступлений Facebook Ирины Венедиктовой

Более чем на 10% увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности Facebook Ирины Венедиктовой

По словам руководителя Офиса Генпрокурора борьбу с коррупцией следует начинать с самоочищения, поскольку "только честные прокуроры могут вести искренний поединок с беззаконием".

"Мы здесь принципиально не покрываем своих – только за последние 8 месяцев к уголовной ответственности привлечен 21 прокурор, большинство из них как раз за совершение уголовных коррупционных правонарушений", – сообщила она.

Кроме того, осуждены за коррупцию за этот период 408 человек, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Осуждены за коррупцию за этот период 408 человек Facebook Ирины Венедиктовой

"В более 8 раз увеличилась сумма установленных убытков государству – почти 278 млн гривен, тогда как в прошлом году только 34 млн грн, и на 40% – сумма возмещенных", – отметила Венедиктова.

В более 8 раз увеличилась сумма установленных убытков государству – почти 278 млн гривен Facebook Ирины Венедиктовой

В то же время сумма предъявленных исков, по словам Генпрокурора, выросла в 17 раз: "с 14 млн грн до почти 237 млн гривен и на 90% – арестованного имущества, что составляет почти 63 млн гривен".

Сумма предъявленных исков, по словам Генпрокурора, выросла в 17 раз Facebook Ирины Венедиктовой

Сумма арестованного имущества составила почти 63 млн гривен Facebook Ирины Венедиктовой

Венедиктова отметила, что представители антикоррупционной инфраструктуры продолжают идти к своей цели, отметив работу сотрудников САП, детективов НАБУ, сотрудников Национальной полиции, офицеров СБУ, следственных ГБР, а также налоговиков.

"Я верю и знаю, что наша команда и президент прежде всего пришли в 2019 году работать не с целью разбогатеть, а с другой миссией – сделать богаче украинцев", – подчеркнула Генпрокурор.

Венедиктова рассказала о борьбе с коррупцией в Украине Facebook Ирины Венедиктовой

Венедиктова отчиталась о работе в направлении борьбы с коррупцией Facebook Ирины Венедиктовой

Венедиктова отчиталась о работе в должности генпрокурора Facebook Ирины Венедиктовой

Венедиктова отчиталась о борьбе с коррупцией за 8 месяцев Facebook Ирины Венедиктовой

Как известно, партнеры по развитию, в частности Европейский Союз, МВФ и другие, согласны поддержать Украину, если она выполнит свои обязательства по искоренению коррупции. При этом негативную роль тут играетрешение КСУ о частичной отмене антикоррупционной реформы, чем в Европе сильно обеспокоены.

При этом в отчете Европейского Союза, обнародованном 1 декабря указали, что несмотря на продолжение реформ в Украине, в антикоррупционной сфере наблюдается множество проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венедиктова также рассказывала об успешной работе в расследовании преступлений и нарушений в военной и оборонной сферах. По ее словам, в течение десяти месяцев в суд было направлено почти 1,5 тысячи обвинительных актов, а более 2000 лиц, виновных в их совершении, были привлечены к ответственности.