Венедиктова рассказала, как в Украине борются с незаконным давлением на бизнес

В Офисе генерального прокурора сейчас находится почти 80 уголовных производств, касающихся незаконного давления на бизнес.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в видеообращении, которое опубликовано на Youtube-канале ОГП. По ее словам, в ведомстве было создано специализированное подразделение, взявшее на себя координацию всех процессов в сфере защиты инвестиций (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Мы в постоянном контакте с крупнейшими организациями, которые призваны защищать инвестиции в Украине, такие как Совет бизнес-омбудсмена, Национальный совет реформ, Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес-ассоциация, Украинский совет бизнеса, Ассоциация налогоплательщиков, Союз Украинских предпринимателей, Федерация работодателей и др. После более 30 встреч с ними на контроле в Офисе генерального прокурора находится уже почти 80 уголовных производств", – отметила она.

По словам генпрокурора, проанализировав проблематику дел, следователи выделили две ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес. Первая из них – различные преступные схемы завладения предприятиями: мошенничество, вывод капитала путем подделки документов, рейдерство через переоформление целых обществ на подставных лиц, присвоение их имущества.

"Этот блок требует очень кропотливой и объемной работы от органов следствия. Прокуроры нашего специализированного подразделения по защите инвестиций уже активизировали работу в этом направлении. В подобных производствах предоставлено более полусотни письменных указаний, отменено решение о закрытии 5 дел. Состояние досудебного расследования 23 производств заслушано у руководства Офиса генерального прокурора и ориентировано на достижение видимого результата в четких временных рамках", – отметила руководительница ОГП.

В качестве примера результативности Венедиктова назвала возвращение одному из обществ в Винницкой области имущества – 1645 тонн сахара. В другом случае остановлен процесс незаконного отчуждения земельного участка, подлежащей одному из представителей крупнейшей сети супермаркетов страны. Также, по ее словам, активизировано досудебное расследование по факту отчуждения 500 м кв недвижимости в центре столицы, которая принадлежала представителям одного из крупнейших IT-бизнесов Украины.

Кроме того, сообщается о подозрении причастному к завладению денежными средствами турецкой компании, которая является лидером среди добычи сырья для керамической продукции.

По ее словам, иногда следствие в отношении определенных предприятий, наоборот, неоправданно активное – на них устраиваются масштабные показательные обыски, их "кошмарят" многочисленными запросами. Это уже противоположная проблема – признаки давления правоохранителей на бизнес.

"Для исправления ситуации в 8 уголовных производствах, мы изменили орган досудебного расследования, а в 12 – группы следователей и прокуроров. Еще в одном производстве определены старшим группы непосредственно прокурора Департамента защиты инвестиций. Достаточно шумная история с преследованием производителя детского питания "Малютка". Это предприятие реального сектора экономики обратилось ко мне с информацией о возможном давлении со стороны правоохранителей. Прокурорами подробно изучены все обстоятельства следствия и мной принято решение об изменении органа досудебного расследования. Сейчас следствие поручено Государственному бюро расследований. Соответственно изменено и группу прокуроров в этом производстве", – отметила генпрокурор.

Венедиктова отметила, что в случае продолжения такой негативной практики, будут приниматься еще более жесткие меры, предусмотренные полномочиями прокуроров, для обеспечения инвестиционного благополучия общества. К примеру, как отметила руководительница ОПГ, при содействии прокуроров положительно разрешилась ситуация с Николаевским судостроительным заводом "Океан". Арест активов предприятия отменено, а Верховный Суд поставил в деле точку, признав продаже завода в 2018 году законным.

"Нередки также случаи искусственного остановки регистрации налоговых накладных субъектам хозяйственной деятельности. Профильные прокуроры принимают меры, чтобы такие общества были исключены из категории "рисковых" и продолжали беспрепятственную хозяйственную деятельность. В фокусе нашего внимания также сохранения репутации фирм, осуществляющих инвестиции. Ведь сам факт наличия в фабуле уголовного производства названия предприятия существенно влияет на их рейтинг, платежеспособность, возможность получать заимствования и вести экономическую деятельность. Поэтому необходимо обеспечить быстрое и полное досудебное расследование этой категории производств для принятия в них окончательных решений. Чтобы как можно быстрее поставить точку в вопросе, или установлены признаки преступлений по этим фактам или нет", – продолжила генпрокурор.

В результате работы Департамента защиты инвестиций уже трем компаниям восстановлено репутацию, добавила она.

"Защита инвестиций – важнейшее направление для нас, потому что страна без бизнеса не в состоянии выполнить свои социальные гарантии. Поддержка инвесторов – один из государственных приоритетов, и мы будем делать все для того, чтобы этот приоритет обеспечивать. Вместе с тем хочу подчеркнуть: мы прокуроры , а не адвокаты, и если бизнес совершает правонарушение – во всех таких делах мы только на стороне закона и порядка", – резюмировала Венедиктова.