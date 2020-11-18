Венедиктова рассказала детали расследования убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком

18, 19, 20 ноября состоятся судебные заседания по делу об убийстве правоохранителями 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. На заседании 18 ноября, по ее словам, будут исследоваться письменные доказательства. Всего по этому делу было проведено 18 заседаний.

"Дело о гибели 5-летнего малыша от пули во время полицейских развлечений с оружием скоро год, как ушло в суд. За это время уже состоялось 18 заседаний, где были рассмотрены протоколы осмотров места событий и обысков, фототаблицы и видеозаписи к ним, процессуальные документы, протоколы следственных экспериментов и приложения, выводы судебных экспертиз", – заметила генпрокурор.

Она подчеркнула, что держит на контроле публичное обвинение по этому делу.

Она рассказала, что обвиняемый в убийстве по неосторожности бывший полицейский находится под стражей без определения размера залога. Срок действия меры пресечения в последний раз продлен на 60 суток решением суда от 16 октября 2020 года. Инспектор и гражданский, которые обвиняются в хулиганстве и незаконном обращении с оружием, были освобождены из-под стражи после внесения залога с возложением на них обязанностей. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери.

"Мы надеемся, что пандемия и другие обстоятельства не помешают уже в этом году принять справедливые приговоры в этом чувствительной для общества деле", – сообщила Венедиктова.

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