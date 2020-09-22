Венедиктова переехала с семьей в резиденцию президента в Пуща-Водицу – СМИ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова якоби еще в июне 2020 года переехала с семьей жить в резиденцию президента Украины в Пуще-Водице.

Об этом сказано в материале Владимира Бойко в издании Naspravdi.Today. По словам автора, о новом жилье она якобы договорилась с директором Комплекса отдыха “Пуща-Водица” Государственного управления делами Евгением Егоровым.

Шестикомнатная резиденция общей площадью 675,1 кв.м. расположена по адресу: 04114, г. Киев, ул. Вышгородская, 85.

Однако пользоваться ею, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 января 1994 №18 могут только три человека – президент Украины, председатель Верховной Рады Украины и премьер-министр Украины.

Тогда, как утверждает издание, Венедиктова якобы обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой выдать постановление Кабмина, которое позволяло бы ей официально жить в государственной резиденции президента.

По данным журналиста, 19 июня 2020 Кабмин принял Постановление №506 "О внесении изменений в пункт 2 Постановления Кабинета Министров Украины от 19 января 1994 №18, дополнив этот пункт предложением следующего содержания:"Эти дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц".

Как утверждает издание, текста этого постановления на сайте Кабинета Министров, Верховной Рады или в базах нормативно-правовых актов нет, поскольку оно защищено грифом "для служебного пользования". Однако автору материала его удалось достать.

Кроме того, в материале утверждается, что Венедиктова в июле якобы подписала с Егоровым договор об аренде государственной резиденции, в которой она уже проживала, а затем перезаключила его в августе.

За проживание в резиденции президента Венедиктова обязалась платить 63 990,00 грн. ежемесячно. В то время как на содержание этой резиденции, по утверждению автора публикации, из государственного бюджета в смете предусмотрена сумма 163 416,66 грн. ежемесячно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила добиться увольнения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за того, что суд закрыл уголовное производство против бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина по факту незаконного завладения участком в рекреационной местности в Пуща-Водице.